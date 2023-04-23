Взрывоопасные выборы в Косово

Выборы в местные органы власти, состоявшиеся 23 апреля в населенном преимущественно сербами северном Косово, грозят взорвать запущенный ЕС и США процесс нормализации отношений между Белградом и Приштиной. После того как сербские партии выборы бойкотировали, мэрами северных городов наверняка станут албанцы, а США и ЕС заранее объявили о готовности признать итоги голосования. Президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в «оккупации сербского народа» и попытке «сломить Сербию». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка к голосованию на избирательном участке в деревне Чабра

Фото: Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters Подготовка к голосованию на избирательном участке в деревне Чабра

Фото: Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters

Необходимость в проведении внеочередных выборов на севере Косово возникла после того, как в ноябре мэры четырех тамошних городов из партии «Сербский список» покинули свои посты в знак протеста против замены сербских автомобильных номеров на косовские. Попытка властей провести выборы 18 декабря привела к нападению на избиркомы и возведению баррикад, после чего голосование перенесли на 23 апреля. По замыслу Приштины и Запада, выборы должны были вернуть сербов в косовские органы власти и стать важным шагом на пути нормализации между Сербией и Косово. Тем более что сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти уже приняли в марте план нормализации двусторонних отношений.

Однако все может обернуться иначе. Главная партия косовских сербов «Сербский список», действующая в координации с Белградом, бойкотировала выборы под предлогом того, что до сих пор не создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ), а косовский спецназ остается на севере. Примеру «Сербского списка» последовали другие сербские партии. В результате в десятке претендентов на должности мэров четырех северных городов остался только один кандидат сербской национальности. Поэтому градоначальниками наверняка станут албанцы. Тем более что «Сербский список» призвал местных сербов выборы проигнорировать.

В итоге для воскресного голосования было открыто 19 участков вместо 44 на прошлых выборах. Да и размещено большинство из них оказалось не в школах, как обычно, а в контейнерах-бытовках: управляемые из Белграда учебные заведения отказались предоставить для голосования свои помещения.

Запад, хотя и высказал озабоченность сербским бойкотом выборов на севере Косово, тем не менее выразил готовность принять их итоги. «Бойкот не предопределяет исход выборов»,— заявил эмиссар США на Балканах Габриэль Эскобар. А представители пяти ведущих западных стран — США, Великобритании, Германии, Франции и Италии — призвали «стороны проявлять сдержанность и избегать насилия».

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Фото: Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES. NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters Подготовка альтернативного избирательно участка в городе Зубин-Поток

Фото: Valdrin Xhemaj NO RESALES. NO ARCHIVES. NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

Позиция Запада вызвала жесткую реакцию президента Сербии Александра Вучича. В конце недели в интервью телевидению Prva он назвал западную пятерку «лжецами», а ее действия — «отвратительными». «Их цель — не дать создать Сообщество сербских муниципалитетов. Курти будет мэром всех четырех городов на севере и объявит, что желающих формировать ССМ нет»,— негодовал сербский лидер, обвинив Запад в «недвусмысленной оккупации сербского народа» и попытке «сломить Сербию».

Столь жесткой риторики по отношению к Западу Александр Вучич не позволял себе давно.

Это особенно примечательно с учетом того, что в последние месяцы он без особых возражений принял западный план по нормализации отношений с Косово, предполагающий признание Белградом «документов и национальных символов» Косово и его членства в международных организациях. К тому же на 2 мая ЕС назначил новый саммит президента Сербии и премьера Косово по реализации плана нормализации двусторонних отношений.

«Соглашение о нормализации между Белградом и Приштиной все больше выглядит как несуществующий документ. Вучич снова ставит на конфронтацию с Западом по Косово»,— говорит бывший вице-премьер правительства Сербии политолог Жарко Корач.

Европейские дипломатические источники “Ъ” связывают ужесточение риторики Александра Вучича в отношении Запада в том числе с его ожиданиями, связанными с обсуждением 27 апреля косовской проблемы в Совбезе ООН, где сейчас председательствует Россия. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко высказался на днях за то, чтобы все важные аспекты данной проблемы, включая формирование ССМ, обсуждались именно в Совбезе ООН.

Это отвечало бы и интересам Белграда. По словам источника “Ъ”, «Александр Вучич хотел бы отложить реализацию достигнутых под эгидой ЕС и США договоренностей с Косово либо подтолкнуть Запад к усилению давления на Приштину ради получения уступок с ее стороны по тому же ССМ». Тем более если проведение нынешних выборов на севере Косово приведет к новой нестабильности.