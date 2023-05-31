Кирби: США не хотят, чтобы конфликт на Украине превратился в войну против Запада и НАТО

США не поддерживают атаки украинских вооруженных сил на территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя атаку беспилотников на Москву, которая произошла накануне, 30 мая. Господин Кирби подчеркнул, что США не хотят эскалации конфликта на Украине и его превращения в «войну против Запада и НАТО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Мы не хотим поощрять атаки внутри России или потворствовать им, потому что не желаем, чтобы война эскалировала за пределы насилия, которое уже обрушилось на украинский народ... Я думаю, мы все можем понять, что, если мы дадим Путину (президент России Владимир Путин.— "Ъ") то, о чем он заявляет, а именно — войну против Запада, США, НАТО, то это приведет к намного большим страданиям на европейском континенте»,— сказал господин Кирби в интервью CNN (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 30 мая, жилые здания в Москве и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. По данным Минобороны, их было восемь. Российские власти назвали произошедшее терактом и обвинили в атаке Украину. Официальные лица Украины причастность страны к атакам не признали.

Власти США неоднократно заявляли, что не одобряют удары Украины по российской территории. При этом госсекретарь Энтони Блинкен подчеркивал, что Вашингтон оставляет Украине выбор самостоятельно решать, «как она будет защищать себя и как она собирается возвращать свои территории».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева