Страховые пенсии проиндексируют темпами выше инфляции в 2027 году

«Страховые пенсии будут индексироваться дважды, сначала с 1 февраля на уровень инфляции, затем с 1 апреля с учетом роста доходов Социального фонда России. Размер повышения составит 6,8% с 1 февраля и 3,3% соответственно с 1 апреля»,— рассказал господин Чирков (цитата по «РИА Новости»).