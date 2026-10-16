Страховые пенсии проиндексируют темпами выше инфляции в 2027 году
Страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции. Об этом заявил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Страховые пенсии будут индексироваться дважды, сначала с 1 февраля на уровень инфляции, затем с 1 апреля с учетом роста доходов Социального фонда России. Размер повышения составит 6,8% с 1 февраля и 3,3% соответственно с 1 апреля»,— рассказал господин Чирков (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы СФР, у неработающих получателей страховой пенсии по старости выплаты в среднем вырастут более чем на 2 тыс. руб. в месяц и составят 30,2 тыс. руб.