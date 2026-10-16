Москвичку будут судить за проезд без прав по Красной площади
Жительнице Москвы вменили уголовную статью о вождении в пьяном виде после того, как она без прав проехала на автомобиле по Красной площади.
Столичная прокуратура сообщила, что 13 сентября сотрудники ДПС остановили автомобиль возле Кремля. У женщины за рулем были признаки опьянения, также выяснилось, что ранее ее лишили водительских прав из-за отказа от проверки на алкоголь.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 264.1 УК. Дело будет рассматривать Тверской районный суд. Автомобиль обвиняемой арестовали.