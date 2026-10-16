«Росатом»: МАГАТЭ предварительно согласно сопроводить колонну с топливом на ЗАЭС
Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что в МАГАТЭ предварительно согласились сопровождать колонну с дизельным топливом для Запорожской АЭС. Российская госкорпорация сейчас готовит поставку.
«На станции существует необходимый нормативный запас топлива... И предпринимаются меры по увеличению этого запаса, — сказал господин Лихачев (цитата по "Интерфаксу"). — Мы сейчас готовим очередную колонну, достаточно объемную».
По словам главы «Росатома», отправка колонны планируется на конец октября или начало ноября.