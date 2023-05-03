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Коммерсантъ FM
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Белый дом: США не поощряют удары Украины по территории России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поощряют удары Украины по территории за пределами ее границ. Таким образом госпожа Жан-Пьер ответила на вопрос, считает ли Вашингтон президента РФ Владимира Путина «законной военной целью» на фоне сообщений об атаках беспилотников на Кремль.

Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Карин Жан-Пьер

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«С самого начала этого конфликта США, безусловно, не поощряли и не позволяли Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы четко заявили об этом»,— подчеркнула пресс-секретарь. Она добавила, что не будет спекулировать на тему подлинности сообщений об атаке беспилотников на Кремль.

По информации источников CNN в администрации США, Вашингтон не получал никакого предупреждения о подготовке атаки на здание Кремля от украинской стороны. Сейчас информация пресс-службы Кремля о покушении на Владимира Путина с помощью атаки беспилотников его кремлевской резиденции проверяется на достоверность, отметил собеседник телеканала.

Атака беспилотников на Кремль. Главное

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3 мая пресс-служба президента России сообщила, что ночью украинские беспилотники пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле. БПЛА, согласно сообщению пресс-службы, были сбиты. Российский президент в момент инцидента находился в резиденции в Ново-Огарево.

Кремль назвал атаку беспилотников террористической акцией и покушением на Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обвинения российской стороны, заявил: «Мы не атаковали Путина или Москву, мы сражаемся на своей собственной территории».

Эрдни Кагалтынов

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