Белый дом: США не поощряют удары Украины по территории России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поощряют удары Украины по территории за пределами ее границ. Таким образом госпожа Жан-Пьер ответила на вопрос, считает ли Вашингтон президента РФ Владимира Путина «законной военной целью» на фоне сообщений об атаках беспилотников на Кремль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карин Жан-Пьер

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Карин Жан-Пьер

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«С самого начала этого конфликта США, безусловно, не поощряли и не позволяли Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы четко заявили об этом»,— подчеркнула пресс-секретарь. Она добавила, что не будет спекулировать на тему подлинности сообщений об атаке беспилотников на Кремль.

По информации источников CNN в администрации США, Вашингтон не получал никакого предупреждения о подготовке атаки на здание Кремля от украинской стороны. Сейчас информация пресс-службы Кремля о покушении на Владимира Путина с помощью атаки беспилотников его кремлевской резиденции проверяется на достоверность, отметил собеседник телеканала.

3 мая пресс-служба президента России сообщила, что ночью украинские беспилотники пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле. БПЛА, согласно сообщению пресс-службы, были сбиты. Российский президент в момент инцидента находился в резиденции в Ново-Огарево.

Кремль назвал атаку беспилотников террористической акцией и покушением на Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обвинения российской стороны, заявил: «Мы не атаковали Путина или Москву, мы сражаемся на своей собственной территории».

Эрдни Кагалтынов