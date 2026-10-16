Премьер Чехии: Трамп подставил Европу дизельной сделкой с Путиным

«Я не говорю, что мир означает принятие каких-то российских представлений, но факт в том, что война продолжается, что Европа находится в стороне от происходящего, а Трамп, заключив эту сделку с Путиным, по сути, нас подставил, и мы должны что-то сделать»,— пояснил господин Бабиш.