Премьер Чехии: Трамп подставил Европу дизельной сделкой с Путиным
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что президент США Дональд Трамп дизельной сделкой с российским коллегой Владимиром Путиным подвел Европу. Об этом он заявил журналистам на саммите ЕС в Брюсселе.
«Я не говорю, что мир означает принятие каких-то российских представлений, но факт в том, что война продолжается, что Европа находится в стороне от происходящего, а Трамп, заключив эту сделку с Путиным, по сути, нас подставил, и мы должны что-то сделать»,— пояснил господин Бабиш.
Господа Путин и Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива в США во время телефонного разговора 9 октября. Минфин США выдал на это лицензию, а российские власти частично сняли запрет на экспорт дизеля. По словам вице-премьера России Александра Новака, первые поставки сырья на американский рынок ожидаются через две-три недели. В Кремле отмечали, что в российском дизеле нуждаются и многие другие страны мира, но потенциальных покупателей сырья не раскрывали.