Сенной рынок в Петербурге оцепили ОМОН и автозаки
Сенной рынок в центре Петербурга временно закрылся 16 октября на фоне масштабного рейда силовиков. Территорию оцепили, у рынка находятся автозаки и сотрудники ОМОН. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, на территории рынка наблюдается скопление людей, а ворота закрыты. Один из посетителей рассказал «Фонтанке», что находившихся там людей не выпускали после намаза.
Предположительно, силовики могут проводить проверку документов на предмет нарушений миграционного законодательства. Официальная информация о причинах рейда пока не поступала.