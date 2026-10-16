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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Северо-Запад

Сенной рынок в Петербурге оцепили ОМОН и автозаки

Сенной рынок в центре Петербурга временно закрылся 16 октября на фоне масштабного рейда силовиков. Территорию оцепили, у рынка находятся автозаки и сотрудники ОМОН. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, на территории рынка наблюдается скопление людей, а ворота закрыты. Один из посетителей рассказал «Фонтанке», что находившихся там людей не выпускали после намаза.
Предположительно, силовики могут проводить проверку документов на предмет нарушений миграционного законодательства. Официальная информация о причинах рейда пока не поступала.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор