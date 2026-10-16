Организаторы «Времени героев» уверены в продолжении его финансирования после 2027 года
Кадровая программа для участников специальной военной операции «Время героев» не будет прекращена в конце следующего года, несмотря на то что в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку ее финансирование на 2028–2029 годы не предусмотрено. Об этом «Ъ» сообщил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
«Сегодня и у Президентской академии, и у РСВ есть ресурсы на следующий год. А дальше я уверен, что и следующие года будут продолжаться и будут обеспечены финансированием»,— заявил господин Бетин. Никаких сомнений в будущем проекта в целом у гендиректора РСВ также нет: «Программа "Время героев" однозначно будет. И будет развиваться. Это факт. Точка. Поручение президента все мы будем выполнять».
Программа «Время героев» была инициирована Владимиром Путиным в 2024 году, ее целью организаторы называли «формирование новой управленческой элиты». Функционирование проекта обеспечивает Высшая школа государственного управления Президентской академии совместно с РСВ. Согласно проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, в следующем году на «Время героев» выделено 256 млн руб.
Подробнее о финансировании идеологических проектов государства в 2027 году — в материале «Боевая молодежь».