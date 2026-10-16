Организаторы «Времени героев» уверены в продолжении его финансирования после 2027 года

«Сегодня и у Президентской академии, и у РСВ есть ресурсы на следующий год. А дальше я уверен, что и следующие года будут продолжаться и будут обеспечены финансированием»,— заявил господин Бетин. Никаких сомнений в будущем проекта в целом у гендиректора РСВ также нет: «Программа "Время героев" однозначно будет. И будет развиваться. Это факт. Точка. Поручение президента все мы будем выполнять».