На Бали запретили восхождения на горы

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер ввел новые ограничения как для туристов, так и для местных жителей. Теперь нельзя подниматься на все горы острова, а посещать религиозные достопримечательности можно только для молитвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы на фоне вулкана Агунг на Бали

Фото: Константин Трубавин, Коммерсантъ Туристы на фоне вулкана Агунг на Бали

Фото: Константин Трубавин, Коммерсантъ

Местный портал Tribun-Bali опубликовал разъяснения властей для иностранных туристов. Поскольку горные вершины считаются священными, восхождения на них запрещены. Люди смогут находиться рядом с горами, если там проводится специальная церемония.

Иностранным туристам запрещается посещение достопримечательностей без сопровождения местного гида с лицензией, а также торговля без разрешения и использование пластика. Религиозные места можно будет посетить только в целях молитвы и в традиционной балийской одежде, говорится в циркулярном письме. За нарушение правил поведения туристов будут депортировать из страны.

Власти Индонезии уже несколько месяцев думают, как ограничить доступ туристов на Бали. Губернатор острова Ваян Костер предлагал ввести квоты или же вовсе ограничить въезд туристов на 100 лет. Также он призывал Министерство юстиции и прав человека лишить владельцев российских и украинских паспортов возможности получить туристическую визу. Эти инициативы он объяснял неподобающим поведением иностранцев.

Так, большой скандал вызвала фотография российского блогера Юрия Чиликина. Он опубликовал снимок с оголенными ягодицами, сделанный на вершине священного вулкана Агунг. За это господина Чиликина задержали, а после депортировали в Москву.

Подробнее — в материале «Туристы утомили Бали».

Евдокия Мельник