Блогера Юрия Чиликина депортировали с Бали за обнаженное фото на вулкане Агунг

Власти Индонезии выслали из страны блогера Юрия Чиликина, после того как тот опубликовал полуобнаженную фотографию на вершине вулкана Агунг, пишет AFP. У местных жителей, которые исповедуют балийский индуизм, эта гора считается священной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Социальные сети Юрия Чиликина Фото: Социальные сети Юрия Чиликина

Саму фотографию, на которой блогер обнажил ягодицы, господин Чиликин опубликовал в марте. Через несколько дней его задержали и допросили. Молодой человек принес извинения и сообщил, что пройдет «ритуал очищения» перед горой.

Позднее блогер разместил в соцсетях кадры с «ритуала», а также заявил, что предпринял все меры для того, чтобы исправить ситуацию. Тем не менее во вторник, 4 апреля, индонезийские власти выслали господина Чиликина с Бали. По данным AFP, в Москву молодого человека депортировали через Дубай.

В середине марта губернатор острова Вайян Костер сообщил, что обратился в Министерство юстиции и прав человека с предложением ужесточить правила выдачи виз для граждан России и Украины из-за серии серьезных нарушений закона, совершенных приезжающими из этих стран. В частности, губернатор призвал министерство лишить владельцев российских и украинских паспортов права получения туристической визы уже в самой Индонезии. После этого стало известно, что из страны выслали 13 россиян.

Подробнее о возможных ограничениях читайте в материале «Ъ FM» «Визывающее поведение».

Григорий Лейба