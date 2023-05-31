Онлайн-доказательства осваиваются в суде

Россияне стали чаще нести в суд онлайн-доказательства. Речь о любом контенте из интернета — видео, аудио и даже переписках из мессенджеров. Тренд подтверждает статистика Федеральной нотариальной палаты. Согласно ее данным, в первом квартале 2023 года юристы около 100 раз в день заверяли данные из сети. Активнее всего за услугой обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. С чем связан такой ажиотаж? И как относятся к виртуальным доказательствам судьи? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Россияне стали чаще использовать интернет-контент для отстаивания своей позиции в судах еще несколько лет назад. Работает этот инструмент примерно так: предположим, потребитель заказал через маркетплейс определенную услугу, например, ремонт обуви. Исполнитель поддерживал с ним связь через мессенджеры. В итоге предмет гардероба испортил, но ошибку признавать отказался, как и возмещать ущерб.

Если заказчик будет защищать права, ему не обойтись без скриншотов переписки. Можно предоставить их самостоятельно, но вера в такие доказательства не всегда будет полной, фотографии можно подделать. Выход — заверить материалы у нотариуса. Спрос на такую услугу в 2022 году вырос в три раза. Закономерно, ведь и дел, где без скриншотов не обойтись, стало больше, отмечает адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова:

«Спрос начал расти из-за увеличения числа преступлений, административных правонарушений, связанных с интернетом. Это и клевета, и дискредитация. Помимо этого, растет и гражданская активность людей в социальных сетях. Сейчас для того чтобы подтвердить, что вы о чем-то с человеком договорились, нужно показать именно сообщения из мессенджера, а судьи при этом саму переписку в судебном заседании обозревать не очень любят».

А вот изучать доказательства с нотариусом гораздо удобнее. К специалисту можно приехать лично, либо же отправить инструкцию, в которой подробно описать, что именно и на каких ресурсах фиксировать. Дальше юрист делает скриншоты и составляет протокол. Правда, если речь идет о соцсетях, придется предоставить пароли от личной страницы, а не открыть ее со своего смартфона, говорит нотариус Москвы Илья Радченко:

«Как правило, мы стараемся избегать использования собственных устройств, потому что, мало ли какие программы там установлены для, например, подмены содержимого сайтов и так далее. Поэтому чаще всего осмотр производится с компьютеров нотариуса. Свидетели как таковые не нужны, а вот заинтересованные лица в зависимости от ситуации могут извещаться или не извещаться. Чаще всего по интернет-доказательствам не требуется никого уведомлять, потому что в противном случае тот, кого извещают, может удалить все в сети».

Кстати, именно от удаления переписок, комментариев и фото нотариальное заверение и страхует. Главное, чтобы онлайн-доказательства сохранились до визита к юристу. После этого, даже если контент исчезнет из интернет-пространства, на бумаге он останется. Суды приобщают такую информацию к делу охотно, оснований для отказа у них нет. Сами материалы могут помочь в большом количестве дел: от мошенничества до супружеской измены, утверждает юрист арбитражной практики Stonebridge Legal Борис Глушенков:

«Совершенно точно это очень характерно для споров, связанных с деловой репутацией, например, с распространением какой-либо несоответствующей действительности информации. Это может быть связано с нарушением интеллектуальной собственности в сети интернет, со строительными спорами, если мы хотим зафиксировать какие-то фотографии, это могут быть споры с маркетплейсами, с поставщиками».

Заверять онлайн-доказательства, к слову, можно в течение нескольких дней. Если речь идет о фиксации длинной переписки, протокол может занять сотни страниц. А за услугу придется отдать вплоть до 100 тыс. руб.

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