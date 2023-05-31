Предпринимателям облегчают наказание

Заключить под стражу предпринимателя, обвиняемого по экономической статье, станет сложнее. Суды должны изучить, можно ли выбрать такую меру пресечения, которая позволит фигуранту вести бизнес. Правда, подсудимый не сможет управлять имуществом, которое изъяли или арестовали в рамках уголовного дела. Такой законопроект приняла Госдума в третьем чтении, на него обратил внимание профильный портал «Право.ру». При этом в ходатайстве об аресте бизнесмена нужно подтвердить, что возбуждение дела не связано с предпринимательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Что изменит новая норма? Правозащитник Александр Хуруджи говорит, что многое будет зависеть от правоприменительной практики. Но без четкого определения понятия «предпринимательская деятельность» такие инициативы вряд ли будут работать, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Необходима оценка возможности дальнейшего существования бизнеса без предпринимателя, которому изберут меру пресечения. Ее объективность зависит опять же от внутреннего убеждения судьи. Я считаю, что представители в данном случае Генеральной прокуратуры должны провести обучение надзирающих прокуроров, которые выступают в судах и представляют интересы обвинения, для того чтобы они скорректировали свою позицию с учетом нового законодательства.

Соответственно, необходимо сформировать изначально правильную практику, которая позволит бизнесменам, доказав, что они не могут вести дела, оставаясь на свободе без нарушения меры пресечения, медленно, но верно прийти к оправдательным и объективным приговорам.

Снизит ли это давление на бизнес? В теории — да. Но давайте теперь вернемся к практике. Ты приходишь в суд в кандалах, тебя обвиняют в том, что ты, допустим, мошенник, не признавая, что ты предприниматель. Что поменяла норма? Сейчас обвиняемого в таком случае как бизнесмена суд не оценивает. До тех пор, пока не будет дано четкое разъяснение по статье Гражданского кодекса, где будет четко прописано, что является предпринимательской деятельностью, фундаментально ничего от таких правок не поменяется».

Принятый Госдумой законопроект также предусматривает, что срок ареста по экономическим преступлениям можно продлить с двух месяцев до полугода только при одобрении руководителя регионального следственного органа.

Новая мера вряд ли облегчит жизнь бизнеса, отметил руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский:

«Самая основная проблема в том, что мы говорим об экономике не в особо крупных размерах, поэтому это преступления не большой тяжести. Что такое тяжкое преступление? Это 159 статья, часть 4. Ущерб по этой статье должен быть выше 1,5 млн руб. Что такое 1,5 млн руб. для предпринимателя на сегодняшний момент? Это абсолютно небольшие деньги.

Такие послабления не будут работать для всех, кто нанес ущерб юридическому лицу, физическому лицу либо налоговой, либо государству свыше 1,5 млн руб. Поверьте мне, ни сотрудники Следственного комитета, ни сотрудники МВД в принципе никогда и не занимаются делами, когда хищение меньше 1,5 млн руб., и уж тем более не пытаются людей, кто на 100 тыс. руб. кого-то обманул, определить в СИЗО».

Кроме того, Госдума одобрила в первом чтении проект о смягчении ответственности по экономическим статьям. Авторы инициативы объяснили, что индексация размера ущерба, который позволяет квалифицировать крупный или особо крупный размер, уже давно не проводилась. Например, если организация уклоняется от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, то планку особо крупного ущерба предлагают поднять с 45 млн руб. до 100 млн руб.

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Яна Загоровская, Елена Иванова