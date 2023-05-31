Украина получила новый грант от США на $1,25 млрд

Власти США выделили Украине $1,25 млрд финансовой поддержки, сообщил в Twitter украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, деньги пойдут на поддержку госбюджета — в частности, на социальные и гуманитарные расходы.

Средства перевели в рамках проекта Всемирного банка (ВБ) по поддержке государственных расходов на укрепление административного потенциала (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) на Украине. Первый транш от США на $1,25 млрд в рамках этого проекта был направлен Украине в феврале. Гранты на аналогичную сумму также были направлены в марте и апреле.

В декабре 2022 года ВБ выделил Украине $610 млн для удовлетворения «неотложных потребностей». В феврале 2023-го страна получила от банка еще $2,5 млрд. В Минфине Украины оценивали размер помощи от иностранных партнеров, требуемой стране ежемесячно, в $3 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер