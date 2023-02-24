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Коммерсантъ FM
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Всемирный банк направит Украине $2,5 млрд

Всемирный банк направит Украине в рамках грантовой помощи $2,5 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, который приводит Reuters. Деньги выделены Агентством США по международному развитию.

«Группа Всемирного банка сегодня объявляет о выделении Украине дополнительного грантового финансирования на $2,5 млрд. Этот грант обеспечивает прямую поддержку бюджета Украины»,— говорится в пресс-релизе организации. Деньги должны направить на осуществление основных государственных функций и услуг.

По словам президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса, с начала боевых действий банк выделил Украине $20,6 млрд помощи. «Мы продолжим поддерживать народ Украины посредством срочных проектов ее восстановления и координации с украинским правительством усилий по реконструкции»,— добавил президент Всемирного банка.

В конце декабря пошлого года Всемирный банк выделил Украине $610 млн для удовлетворения «неотложных потребностей». Банк выделял Украине $530 млн под гарантии Великобритании и Дании. В Минфине Украины оценивали размер помощи от иностранных партнеров, требуемой стране ежемесячно, в $3 млрд.

Анастасия Ларина

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