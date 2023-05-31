Анна Блинкова оставила Францию без надежды

На Открытом чемпионате Франции продолжается череда сенсаций, к которым имеют прямое отношение игроки из России. В четвертый день парижского турнира Большого шлема Анна Блинкова, занимающая 56-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на корте Филиппа Шатрие в трех сетах переиграла пятую ракетку мира, победительницу прошлогоднего WTA Finals француженку Каролин Гарсию. Успеху Блинковой приятно удивлялся корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Блинкова (на фото) с девятого матчбола завершила в свою пользу встречу с пятой ракеткой мира Каролин Гарсией

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Анна Блинкова (на фото) с девятого матчбола завершила в свою пользу встречу с пятой ракеткой мира Каролин Гарсией

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Бил барабан, играла труба, болельщики скандировали имя Каролин Гарсии и вопреки неписаным правилам теннисного этикета устраивали бессовестные овации после двойных ошибок Анны Блинковой. Однако вся эта какофония не оказывала на россиянку никакого воздействия. Она была готова к реакции трибун, поскольку знала, что играет против лучшей французской теннисистки.

«В самом конце было очень громко. Однако я прекрасно понимала почему»,— рассказывала Блинкова после игры корреспонденту “Ъ”.

А потом все-таки наступил момент, когда российская теннисистка резко приглушила звуковое сопровождение этой баталии женских нервов, развернувшейся на корте Филиппа Шатрие. Пустив на ветер три матчбола в десятом гейме третьей партии и еще пять — в двенадцатом, Блинкова, по ее словам, перед девятым матчболом старалась придать себе смелости, «расслабиться и махнуть». И махнуть удалось на загляденье. Подача вышла такой сильной и точной, что француженка успела лишь чиркнуть ракеткой по мячу. Так тяжело, с безумными мучениями, продолжавшимися почти три часа, родилась очередная сенсация нынешнего турнира, который остался без пятого номера женского «посева».

Теннисистки с более высоким рейтингом на этом Roland Garros еще не проигрывали.

Сенсации бывают разными. Порой, как, например, в случае с главным неудачником вторника Даниилом Медведевым, их предсказать просто нереально. Однако у встречи Блинковой с Гарсией была своя предыстория, которая хотя и не гарантировала сюрприза, но все-таки прозрачно намекала на него. Дело в том, что ровно четыре года назад эти соперницы уже встречались на этом же турнире, на том же корте Филиппа Шатрие и тоже во втором круге. Правда, Гарсия тогда стояла в рейтинге лишь 22-й, но ведь и Блинкова, которая дебютировала на Roland Garros и пробивалась в основную сетку через квалификацию, еще не входила в первую сотню. Тем не менее ей удалось победить в трех партиях, отыгравшись в последней из них со счета 0:3.

Такие победы не забываются, и россиянка, конечно, хорошо помнила тот матч. Правда, проводить параллели с нынешней игрой она отказалась.

«И я, и Каролин были тогда другими игроками»,— отметила Блинкова, которая тренируется в Канне и после окончания игры щеголяла прекрасным французским.

Победительнице, конечно, виднее, хотя в тактическом плане две этих встречи были похожими. Во всяком случае, Гарсия, которая предпочитает более быстрые покрытия, играла так же, как всегда,— старалась действовать как можно более агрессивно, но не преуспела в этом.

В итоге — 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 51 минуту. Главная французская надежда турнира, сенсационная чемпионка прошлогоднего WTA Finals, в третий раз подряд выбыла во втором круге Roland Garros и продолжила довольно невзрачный для себя сезон, по ходу которого пока терпит неудачи на всех крупных соревнованиях. Блинкова же, наоборот, явно нащупала свою лучшую игру и через две недели впервые в карьере окажется в первой полусотне мирового рейтинга. Теперь 24-летней россиянке предстоит вторая за несколько дней встреча с Элиной Свитолиной — самой известной украинской теннисисткой, которая недавно вернулась после рождения дочери и в прошлую субботу в финале небольшого грунтового турнира WTA в Страсбурге как раз ее и обыграла.

Сенсация от Анны Блинковой в среду стала не единственным достижением российских женщин на Roland Garros. Набирает ход прошлогодняя полуфиналистка Дарья Касаткина, которая уверенно разобралась с серебряным призером токийской Олимпиады и финалисткой парижского турнира 2019 года чешкой Маркетой Вондроушовой, а перед этим Анастасия Потапова в трех сетах справилась с египтянкой Майяр Шериф. Еще труднее пришлось следующей сопернице Потаповой — Анастасии Павлюченковой, которая на жарком парижском солнце встречалась с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой. В решающем сете финалистка Roland Garros двухлетней давности, которая в прошлом сезоне пропустила несколько месяцев из-за травмы колена и участвует в нынешнем турнире благодаря защищенному рейтингу, уступала — 2:5, но затем взяла пять геймов подряд и победила за 3 часа 6 минут.