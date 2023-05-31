Анна Блинкова оставила Францию без надежды

На Открытом чемпионате Франции продолжается череда сенсаций, к которым имеют прямое отношение игроки из России. В четвертый день парижского турнира Большого шлема Анна Блинкова, занимающая 56-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на корте Филиппа Шатрие в трех сетах переиграла пятую ракетку мира, победительницу прошлогоднего WTA Finals француженку Каролин Гарсию. Успеху Блинковой приятно удивлялся корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
Анна Блинкова (на фото) с девятого матчбола завершила в свою пользу встречу с пятой ракеткой мира Каролин Гарсией
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Бил барабан, играла труба, болельщики скандировали имя Каролин Гарсии и вопреки неписаным правилам теннисного этикета устраивали бессовестные овации после двойных ошибок Анны Блинковой. Однако вся эта какофония не оказывала на россиянку никакого воздействия. Она была готова к реакции трибун, поскольку знала, что играет против лучшей французской теннисистки.
«В самом конце было очень громко. Однако я прекрасно понимала почему»,— рассказывала Блинкова после игры корреспонденту “Ъ”.
А потом все-таки наступил момент, когда российская теннисистка резко приглушила звуковое сопровождение этой баталии женских нервов, развернувшейся на корте Филиппа Шатрие. Пустив на ветер три матчбола в десятом гейме третьей партии и еще пять — в двенадцатом, Блинкова, по ее словам, перед девятым матчболом старалась придать себе смелости, «расслабиться и махнуть». И махнуть удалось на загляденье. Подача вышла такой сильной и точной, что француженка успела лишь чиркнуть ракеткой по мячу. Так тяжело, с безумными мучениями, продолжавшимися почти три часа, родилась очередная сенсация нынешнего турнира, который остался без пятого номера женского «посева».
Теннисистки с более высоким рейтингом на этом Roland Garros еще не проигрывали.
Сенсации бывают разными. Порой, как, например, в случае с главным неудачником вторника Даниилом Медведевым, их предсказать просто нереально. Однако у встречи Блинковой с Гарсией была своя предыстория, которая хотя и не гарантировала сюрприза, но все-таки прозрачно намекала на него. Дело в том, что ровно четыре года назад эти соперницы уже встречались на этом же турнире, на том же корте Филиппа Шатрие и тоже во втором круге. Правда, Гарсия тогда стояла в рейтинге лишь 22-й, но ведь и Блинкова, которая дебютировала на Roland Garros и пробивалась в основную сетку через квалификацию, еще не входила в первую сотню. Тем не менее ей удалось победить в трех партиях, отыгравшись в последней из них со счета 0:3.
Такие победы не забываются, и россиянка, конечно, хорошо помнила тот матч. Правда, проводить параллели с нынешней игрой она отказалась.
«И я, и Каролин были тогда другими игроками»,— отметила Блинкова, которая тренируется в Канне и после окончания игры щеголяла прекрасным французским.
Победительнице, конечно, виднее, хотя в тактическом плане две этих встречи были похожими. Во всяком случае, Гарсия, которая предпочитает более быстрые покрытия, играла так же, как всегда,— старалась действовать как можно более агрессивно, но не преуспела в этом.
В итоге — 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 51 минуту. Главная французская надежда турнира, сенсационная чемпионка прошлогоднего WTA Finals, в третий раз подряд выбыла во втором круге Roland Garros и продолжила довольно невзрачный для себя сезон, по ходу которого пока терпит неудачи на всех крупных соревнованиях. Блинкова же, наоборот, явно нащупала свою лучшую игру и через две недели впервые в карьере окажется в первой полусотне мирового рейтинга. Теперь 24-летней россиянке предстоит вторая за несколько дней встреча с Элиной Свитолиной — самой известной украинской теннисисткой, которая недавно вернулась после рождения дочери и в прошлую субботу в финале небольшого грунтового турнира WTA в Страсбурге как раз ее и обыграла.
Сенсация от Анны Блинковой в среду стала не единственным достижением российских женщин на Roland Garros. Набирает ход прошлогодняя полуфиналистка Дарья Касаткина, которая уверенно разобралась с серебряным призером токийской Олимпиады и финалисткой парижского турнира 2019 года чешкой Маркетой Вондроушовой, а перед этим Анастасия Потапова в трех сетах справилась с египтянкой Майяр Шериф. Еще труднее пришлось следующей сопернице Потаповой — Анастасии Павлюченковой, которая на жарком парижском солнце встречалась с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой. В решающем сете финалистка Roland Garros двухлетней давности, которая в прошлом сезоне пропустила несколько месяцев из-за травмы колена и участвует в нынешнем турнире благодаря защищенному рейтингу, уступала — 2:5, но затем взяла пять геймов подряд и победила за 3 часа 6 минут.