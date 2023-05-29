Сюрприз с первого матчбола

Главный сюрприз первых двух дней Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в Париже, преподнесла россиянка Элина Аванесян, которая попала в основную сетку в последний момент, несмотря на поражение в финале квалификации. Победа в трех партиях над 12-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич на втором по значению корте Roland Garros стала самым громким успехом в карьере 20-летней теннисистки, которая на данный момент занимает в мировом рейтинге лишь 134-е место. С подробностями из Парижа — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
Победа над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич стала для 134-й ракетки мира Элины Аванесян главным достижением в ее карьере
Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP
Этот удивительный матч, который проходил на 10-тысячном корте имени Сюзанн Ленглен, втором по значению на стадионе Roland Garros, завершился с первого же матчбола. Россиянка Элина Аванесян, чье имя до начала игры было известно лишь самым продвинутым любителям тенниса, собралась с мыслями, глубоко вздохнула и выполнила точную косую подачу, на которую у Белинды Бенчич не нашлось точного ответа. Так родилась главная пока сенсация женского турнира. Конечно, было известно, что опытнейшая швейцарка, которая стабильно стоит в первой двадцатке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), два года назад выиграла Олимпийские игры в Токио, а в прошлом сезоне привела свою сборную к победе в командном турнире Кубка Билли Джин Кинг, традиционно испытывает проблемы на Открытом чемпионате Франции и к тому же пропустила большую часть нынешнего грунтового сезона из-за травмы ноги.
Но все равно подобного исхода мало кто ожидал. Ведь Аванесян в Париже даже не смогла пройти квалификацию и попала в основную сетку лишь после того, как в последний момент с турнира снялась другая участница.
До этого главным достижением в карьере россиянки была недавняя победа на грунтовом турнире в немецком Висбадене с призовым фондом $100 тыс., а на уровне WTA она провела считанное количество матчей.
В третьем сете были моменты, когда казалось, что до сенсации дело не дойдет. Бенчич вела — 4:2, а при счете 4:4 отыграла четыре брейк-пойнта. Но решающие очки все же остались за Аванесян, которая победила за 2 часа 19 минут — 6:3, 2:6, 6:4. После игры героиня дня, конечно, светилась от счастья и в непривычной для себя обстановке пресс-центра крупного турнира делилась с корреспондентом СЭ некоторыми подробностями своей биографии.
Родилась и приобщилась к теннису Элина Аванесян в Пятигорске, куда ее родители переехали из Армении. С 12 лет она тренировалась в Москве у Артема Дерепаско, а два года назад уехала в Испанию. Там россиянка сменила базу в Аликанте на академию в Валенсии, где с ней сейчас работает личный тренер Мария Хосе Йорка, которая в свое время выступала на уровне второй сотни мировой классификации. Правда, у Аванесян теперь есть хорошие шансы значительно превзойти максимальный рейтинговый показатель своей наставницы. Ведь победа над Бенчич вплотную приблизила ее к топ-100.
Во втором круге соперницей Аванесян будет такая же малоизвестная теннисистка, как она — 124-я ракетка мира француженка Леолия Жанжан, получившая wild card. С психологической точки зрения россиянке предстоит совсем иной матч. Неясно, как отразится на ее игре выплеск эмоций после победы над Бенчич, к тому же за своих в Париже болеют по-особому.
Тем не менее успех Аванесян идеально вписывается в тренд, наметившийся в первые два дня Roland Garros.
К моменту подписания этого номера в печать во второй круг вышли все 13 российских игроков, завершивших свои стартовые матчи. В их числе и прошлогодняя полуфиналистка Дарья Касаткина, и реальные претенденты на выход минимум в четвертьфинал Андрей Рублев с Кареном Хачановым, принявшие старт в воскресенье, и продолжающий набирать ход после затяжного спада Аслан Карацев. Он в понедельник в четырех сетах одолел австралийца Алексея Попырина.
Первый круг Roland Garros
Мужчины. Алекс Де Минор (Австралия, 18)—Илья Ивашко (Белоруссия) 6:1, 5:7, 6:1, 6:3. Кэмерон Норри (Великобритания, 14)—Бенуа Пэр (Франция) 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4. Роберто Баутиста Агут (Испания, 19)—У Ибин (Китай) 7:6 (7:4), 6:1, 6:1. Фабио Фоньини (Италия)—Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) 6:4, 6:4, 6:3. Аслан Карацев (Россия)—Алексей Попырин (Австралия) 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Новак Джокович (Сербия, 3)—Александр Ковачевич (США) 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Борна Чорич (Хорватия, 15)—Федерико Кория (Аргентина) 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Флавио Коболли (Италия) 6:0, 6:2, 7:5. Фрэнсис Тиафо (США, 12)—Филип Крайинович (Сербия) 6:3, 6:4, 6:2.
Женщины. Анастасия Павлюченкова (Россия)—Линда Фрухвиртова (Чехия) 6:2, 6:2. Мэдисон Кис (США, 20)—Кайя Канепи (Эстония) 6:1, 3:6, 6:1. Слоан Стивенс (США)—Каролина Плишкова (Чехия, 16) 6:0, 6:4. Диана Шнайдер (Россия)—Ребекка Марино (Канада) 6:3, 7:5. Элина Свитолина (Украина)—Мартина Тревизан (Италия) 6:2, 6:2. Варвара Грачева (Россия)—Дальма Гальфи (Венгрия) 6:4, 2:6, 6:1. Элина Аванесян (Россия)—Белинда Бенчич (Швейцария, 12) 6:2, 2:6, 6:4. Анна Блинкова (Россия)—Изалин Бонавентюр (Бельгия) 6:2, 6:0. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14)—Татьяна Мария (Германия) 6:0, 6:1. Каролин Гарсия (Франция, 5)—Ван Сюй (Китай) 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.
Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6815 очков. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6330. 3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5955. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4775. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4270. 8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3470. 9 (8). Янник Синнер (Италия) — 3435. 10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3100. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945. 12 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 2790. 13 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2565. 14 (13). Хуберт Хуркач (Польша) — 2525. 15 (15). Рафаэль Надаль (Испания) — 2445. 16 (16). Борна Чорич (Хорватия) — 2410. 17 (17). Томми Пол (США) — 2170. 18 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 2040. 19 (19). Алекс де Минор (Австралия) — 1870. 20 (20). Маттео Берреттини (Италия) — 1832… 62 (62). Аслан Карацев — 818... 87 (84). Александр Шевченко — 703… 99 (98). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 647.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8940 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7541. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5205. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5025. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4305. 7 (7). Унс Джабир (Тунис) — 3541. 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3391. 9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3275. 10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162. 11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) — 2950. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2750. 13 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2680. 14 (14). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2420. 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2236. 16 (16). Каролина Плишкова (Чехия) — 2160. 17 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2130. 18 (18). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2087. 19 (21). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1998. 20 (23). Мэдисон Кис (США) — 1861… 23 (23). Екатерина Александрова — 1725… 25 (24). Анастасия Потапова — 1665… 41 (44). Варвара Грачева — 1147… 55 (53). Анна Калинская — 985. 56 (66). Анна Блинкова — 983… 82 (85). Камилла Рахимова (все — Россия) — 750.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.