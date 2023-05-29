Сюрприз с первого матчбола

Главный сюрприз первых двух дней Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в Париже, преподнесла россиянка Элина Аванесян, которая попала в основную сетку в последний момент, несмотря на поражение в финале квалификации. Победа в трех партиях над 12-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич на втором по значению корте Roland Garros стала самым громким успехом в карьере 20-летней теннисистки, которая на данный момент занимает в мировом рейтинге лишь 134-е место. С подробностями из Парижа — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич стала для 134-й ракетки мира Элины Аванесян главным достижением в ее карьере

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP Победа над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич стала для 134-й ракетки мира Элины Аванесян главным достижением в ее карьере

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Этот удивительный матч, который проходил на 10-тысячном корте имени Сюзанн Ленглен, втором по значению на стадионе Roland Garros, завершился с первого же матчбола. Россиянка Элина Аванесян, чье имя до начала игры было известно лишь самым продвинутым любителям тенниса, собралась с мыслями, глубоко вздохнула и выполнила точную косую подачу, на которую у Белинды Бенчич не нашлось точного ответа. Так родилась главная пока сенсация женского турнира. Конечно, было известно, что опытнейшая швейцарка, которая стабильно стоит в первой двадцатке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), два года назад выиграла Олимпийские игры в Токио, а в прошлом сезоне привела свою сборную к победе в командном турнире Кубка Билли Джин Кинг, традиционно испытывает проблемы на Открытом чемпионате Франции и к тому же пропустила большую часть нынешнего грунтового сезона из-за травмы ноги.

Но все равно подобного исхода мало кто ожидал. Ведь Аванесян в Париже даже не смогла пройти квалификацию и попала в основную сетку лишь после того, как в последний момент с турнира снялась другая участница.

До этого главным достижением в карьере россиянки была недавняя победа на грунтовом турнире в немецком Висбадене с призовым фондом $100 тыс., а на уровне WTA она провела считанное количество матчей.

В третьем сете были моменты, когда казалось, что до сенсации дело не дойдет. Бенчич вела — 4:2, а при счете 4:4 отыграла четыре брейк-пойнта. Но решающие очки все же остались за Аванесян, которая победила за 2 часа 19 минут — 6:3, 2:6, 6:4. После игры героиня дня, конечно, светилась от счастья и в непривычной для себя обстановке пресс-центра крупного турнира делилась с корреспондентом СЭ некоторыми подробностями своей биографии.

Родилась и приобщилась к теннису Элина Аванесян в Пятигорске, куда ее родители переехали из Армении. С 12 лет она тренировалась в Москве у Артема Дерепаско, а два года назад уехала в Испанию. Там россиянка сменила базу в Аликанте на академию в Валенсии, где с ней сейчас работает личный тренер Мария Хосе Йорка, которая в свое время выступала на уровне второй сотни мировой классификации. Правда, у Аванесян теперь есть хорошие шансы значительно превзойти максимальный рейтинговый показатель своей наставницы. Ведь победа над Бенчич вплотную приблизила ее к топ-100.

Во втором круге соперницей Аванесян будет такая же малоизвестная теннисистка, как она — 124-я ракетка мира француженка Леолия Жанжан, получившая wild card. С психологической точки зрения россиянке предстоит совсем иной матч. Неясно, как отразится на ее игре выплеск эмоций после победы над Бенчич, к тому же за своих в Париже болеют по-особому.

Тем не менее успех Аванесян идеально вписывается в тренд, наметившийся в первые два дня Roland Garros.

К моменту подписания этого номера в печать во второй круг вышли все 13 российских игроков, завершивших свои стартовые матчи. В их числе и прошлогодняя полуфиналистка Дарья Касаткина, и реальные претенденты на выход минимум в четвертьфинал Андрей Рублев с Кареном Хачановым, принявшие старт в воскресенье, и продолжающий набирать ход после затяжного спада Аслан Карацев. Он в понедельник в четырех сетах одолел австралийца Алексея Попырина.

Евгений Федяков

Первый круг Roland Garros Мужчины. Алекс Де Минор (Австралия, 18)—Илья Ивашко (Белоруссия) 6:1, 5:7, 6:1, 6:3. Кэмерон Норри (Великобритания, 14)—Бенуа Пэр (Франция) 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4. Роберто Баутиста Агут (Испания, 19)—У Ибин (Китай) 7:6 (7:4), 6:1, 6:1. Фабио Фоньини (Италия)—Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) 6:4, 6:4, 6:3. Аслан Карацев (Россия)—Алексей Попырин (Австралия) 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Новак Джокович (Сербия, 3)—Александр Ковачевич (США) 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Борна Чорич (Хорватия, 15)—Федерико Кория (Аргентина) 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Флавио Коболли (Италия) 6:0, 6:2, 7:5. Фрэнсис Тиафо (США, 12)—Филип Крайинович (Сербия) 6:3, 6:4, 6:2. Женщины. Анастасия Павлюченкова (Россия)—Линда Фрухвиртова (Чехия) 6:2, 6:2. Мэдисон Кис (США, 20)—Кайя Канепи (Эстония) 6:1, 3:6, 6:1. Слоан Стивенс (США)—Каролина Плишкова (Чехия, 16) 6:0, 6:4. Диана Шнайдер (Россия)—Ребекка Марино (Канада) 6:3, 7:5. Элина Свитолина (Украина)—Мартина Тревизан (Италия) 6:2, 6:2. Варвара Грачева (Россия)—Дальма Гальфи (Венгрия) 6:4, 2:6, 6:1. Элина Аванесян (Россия)—Белинда Бенчич (Швейцария, 12) 6:2, 2:6, 6:4. Анна Блинкова (Россия)—Изалин Бонавентюр (Бельгия) 6:2, 6:0. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14)—Татьяна Мария (Германия) 6:0, 6:1. Каролин Гарсия (Франция, 5)—Ван Сюй (Китай) 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.