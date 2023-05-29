Эрдоган утянул лиру

Турецкая лира упала до минимума после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. 29 мая валюта торговалась по 20 за доллар. В течение года она подешевела практически на четверть. Между тем фондовый индекс 100 крупнейших компаний на турецкой бирже вырос почти на 4%, до максимума за две недели. Эрдоган набрал 52% голосов на выборах 28 мая. После победы он вспомнил о совместном с Россией газовом хабе, который, как ожидается, построят во Фракии. Источник «РИА Новости» в администрации президента Турции уверяет, что переговоры могут возобновиться в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Что победа Эрдогана означает для турецкой экономики? И изменится ли что-то для российских инвесторов? “Ъ FM” обсудил это с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгением Миронюком: «Скорее всего, ключевая ставка останется ультрастимулирующей, то есть значительно ниже инфляции. По последним данным, в апреле она была ниже 44% год к году, при этом ключевая ставка — всего 8,5%. Мы можем увидеть новый скачок инфляции после восстановления экономики вслед за землетрясением, которое в целом снизило потребительский спрос.

Что касается фондового рынка, то победа Эрдогана — поддержка для него. Резкого разворота, реформирования экономики не будет, она останется ориентированной на восточные рынки, на сотрудничество с Россией. Не придется откладывать проект строительства газового хаба. Для турецкой экономики сейчас много значит сырьевой фактор, а также фактор туристического сектора, поддерживаемый в том числе РФ».

Эрдоган стал президентом Турции в 2014 году, а с 2003 года он был премьер-министром. При нем страна столкнулась с экономическими проблемами: только в прошлом году инфляция превысила 50%, а местная валюта за последние пять лет подешевела на 80%. Эрдоган активно вмешивался в работу Центробанка, несколько раз сменив руководство регулятора. Но местных предпринимателей это не беспокоит, говорит финансовый консультант из Турции, управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов:

«Это все бизнесмены здесь ждали. Все, кто работает с более или менее большим капиталом, ориентированы на доллар и евро. Значимые товары — автомобили, недвижимость, станки — котируются в этих валютах. Лирой рассчитываются в ресторанах, и вечером владельцы переводят деньги в доллары. Когда люди со стороны смотрят, они говорят: "О боже, какая нестабильная валюта!" На самом деле она давно так существует.

Лира будет дешеветь — Турция снова станет более доступна для зарубежных туристов, покупателей местной продукции.

Это намеренный курс Эрдогана, то есть у него философия такая: снижаю ставку и за счет этого активирую экономику. Да, необычно, но средний класс здесь все равно продолжает богатеть, работать, развиваться, и как раз он голосовал за Эрдогана. Планомерное ослабление лиры приведет к тому, что подорожает недвижимость, пойдут вверх зарплаты, которые индексируются в этой валюте, все будет дорожать, причем в долларах».

Эрдоган назвал прошедшие выборы праздником демократии. В свою очередь, его соперник Кемаль Кылычдароглу оценил голосование как один из самых несправедливых периодов в истории. Впрочем, Центризбирком заявил, что выборы прошли без серьезных нарушений.

А как может измениться политика Анкары после победы Эрдогана? Вероятно, турецкий президент и впредь будет пытаться сохранить отношения как с Западом, так и с Москвой, предполагает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Ирина Кобринская: «Отношения с НАТО вполне рабочие, для Североатлантического альянса Турция очень важна. Мне кажется, по всем вопросам, которые есть, будут стараться найти какие-то решения. Чем дальше, тем больше роль Анкары.

Что касается вступления Швеции в блок, если бы выиграл соперник Эрдогана, этот вопрос решился бы быстрее, но, видимо, он откладывается на какое-то время. Но это не меняет картину безопасности в Европе или в НАТО. Турция может что-то под это дело выторговывать. При желании Эрдоган найдет возможность пойти на уступки.

Отношения Анкары и Москвы тесные, давние, базируются на очень весомых интересах обеих сторон. Поэтому мне представляется, что они и дальше будут договариваться».

Накануне первого тура нынешней гонки Эрдоган впервые за многие годы не был однозначным фаворитом. Опросы общественного мнения давали противоположные результаты, некоторые из них прочили победу лидеру оппозиции. Две недели назад в Турции также прошли парламентские выборы. Большинство получил блок Эрдогана — более 320 кресел в 600-местном парламенте.

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Даниил Бабкин