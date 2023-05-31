Глава NASA прогнозирует высадку человека на Марс к 2040 году

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон допустил, что человек может высадиться на Марс к 2040 году. Однако, даже если миссия высадится на эту планету, ей придется ждать несколько лет, чтобы расположение планет позволило вернуться на Землю, отметил глава NASA.

«В 2040 году, осталось всего 17 лет. Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше»,— заявил он в интервью газете El Mundo. По его словам, понадобится семь-восемь лет, чтобы добраться до Марса. «В этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев»,— пояснил глава NASA.

Ранее Билл Нельсон сообщал о начале работы над надувным тепловым щитом, который мог бы замедлить космический корабль при вхождении в атмосферу Марса и помочь ему осуществить безопасную посадку. Данные с поверхности Марса собирает марсоход NASA Perseverance.

На Марсе также работает китайский марсоход «Чжужун» автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1». В сентябре 2022 года станция «Тяньвэнь-1» нашла на Марсе следы воды. В январе того же года Китай опубликовал фотографии Марса с орбитального зонда.