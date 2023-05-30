Кулеба: восемь стран Африки согласились открыть украинские посольства

Украина получила согласие на открытие посольств в восьми странах Африки, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Киев планирует открыть диппредставительства до конца года. Президент Владимир Зеленский в декабре 2022 году анонсировал открытие посольств в 10 странах Африки.

«Восемь стран уже дали официальное согласие на открытие посольств... две завершают соответствующие процессы. По тем странам, где уже есть согласие на открытие посольства, запущен процесс поиска послов, и на четыре или пять стран есть кандидаты»,— сказал господин Кулеба в эфире телеканала «Рада» (цитата по ТАСС).

Министр рассказал, что для открытия посольств потребуется внести изменения в бюджет МИДа. Вопрос обсуждается с премьером, чтобы «в конце года выйти на необходимый результат».

Господин Кулеба в рамках африканского турне посетил Марокко, Мозамбик, Нигерию, Руанду и Эфиопию. МИД Украины ставит своей задачей уменьшение влияния России в Африке. В африканском турне также находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Подробнее о визитах российского и украинского министров — в материале «Ъ» «Киев вспомнил об Африке».

Леонид Уварчев