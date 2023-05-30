Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кулеба: восемь стран Африки согласились открыть украинские посольства

Украина получила согласие на открытие посольств в восьми странах Африки, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Киев планирует открыть диппредставительства до конца года. Президент Владимир Зеленский в декабре 2022 году анонсировал открытие посольств в 10 странах Африки.

«Восемь стран уже дали официальное согласие на открытие посольств... две завершают соответствующие процессы. По тем странам, где уже есть согласие на открытие посольства, запущен процесс поиска послов, и на четыре или пять стран есть кандидаты»,— сказал господин Кулеба в эфире телеканала «Рада» (цитата по ТАСС).

Министр рассказал, что для открытия посольств потребуется внести изменения в бюджет МИДа. Вопрос обсуждается с премьером, чтобы «в конце года выйти на необходимый результат».

Господин Кулеба в рамках африканского турне посетил Марокко, Мозамбик, Нигерию, Руанду и Эфиопию. МИД Украины ставит своей задачей уменьшение влияния России в Африке. В африканском турне также находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Подробнее о визитах российского и украинского министров — в материале «Ъ» «Киев вспомнил об Африке».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...