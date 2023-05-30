Белгородский губернатор обсудил с руководством «Россети» сложную ситуацию с электроснабжением региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вчера, 29 мая, в его регионе была «одна из самых напряженных ситуаций для объектов энергоснабжения». По его словам, ситуация по-прежнему сложная. В связи с этим он вместе с гендиректором «Россети» Игорем Маковским и руководством «Белгородэнерго» составил «схему рисков».

«Вчера в регионе была одна из самых напряженных ситуаций для объектов энергоснабжения. И наши энергетики, рискуя жизнью, совершили практически невозможное — после большого объема повреждений восстановили электроснабжение и вернули свет в дома белгородцев»,— написал он в Telegram.

Из-за атаки беспилотников 29 мая в Шебекинском округе Белгородской области без света остались около 2,5 тыс. жителей. Ночью энергетики не успели восстановить электроснабжение, потому что ночью во время ремонта на них несколько раз совершали налеты беспилотники.

«Но ситуация сложная. Поэтому совместными усилиями разрабатываем схему рисков и моделируем варианты отработки той или иной ситуации, которая может быть в любом из приграничных муниципалитетов»,— добавил губернатор.

29 мая в Шебекино беспилотники атаковали два промышленных предприятия, в одном из них загорелся корпус с лакокрасочными жидкостями. Вечером Шебекинский округ обстреливали больше часа: погиб мужчина. 30 мая под обстрел попал пункт временного размещения, где были эвакуированные жители села Шебекинского района. Погиб один человек, двое получили ранения.

Анастасия Ларина