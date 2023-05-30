Гладков сообщил об одном погибшем и двух раненых в результате обстрела пункта временного размещения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе сегодняшнего украинского обстрела пункта временного размещения (ПВР) жителей приграничных населенных пунктов погиб один человек, двое ранены. По его словам, обстрел произвели при помощи ствольной артиллерии.
Погибший — охранник ПВР. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор. «Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки. Их прооперировали, вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что три прямых попадания пришлись на жилой и административный корпус санатория, где располагался ПВР, а также на территорию проходной. В результате пробита кровля здания, выбиты оконные проемы и стекла.
Вячеслав Гладков уточнил, что в попавшем под обстрел ПВР находились жители Середы (село в Шебекинском районе Белгородской области). Их эвакуировали более года назад. После начала специальной военной операции село регулярно подвергалось обстрелам.
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