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Коммерсантъ FM
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Нагрузка на бизнес меняет адреса

Мониторинг делового климата

Контролеры стали меньше проверять бизнес и чаще использовать предупреждения в соответствии с риск-ориентированным подходом, но рост нагрузки на компании фиксируется за пределами контрольно-надзорной деятельности (КНД), свидетельствует индекс административного давления (рассчитывается аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова). База данных уполномоченного, отметим, несопоставима с объемами данных госорганов, но позволяет выявить наиболее острые проблемы с точки зрения бизнеса.

По данным индекса, число проверок в 2022 году из-за моратория сократилось на 70% по сравнению с 2021-м — до 292 тыс. против 976 тыс. Из-за запрета возбуждать дела об административных правонарушениях без проверок снизилось и число административных расследований — раньше под них массово маскировали проверки. Контролеры же сосредоточились на профилактических мероприятиях — их стало в 6,1 раза больше, чем проверок. «Профилактический подход ведет к снижению тяжести нарушений, большему вниманию контрольных органов к выполнению прямых задач по снижению рисков, а не к увеличению суммы штрафов»,— добавляет Борис Титов.

Однако объем штрафов в экономике вырос — с 30,4 млрд в 2021 году до 54 млрд руб. в 2022-м. Больше штрафовать стали ФАС — по ст. 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на рынке) и ст. 14.32 (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения и др.), а также ФТС — по ст. 16.1 (незаконное перемещение через таможенную границу). Это, вероятно, результат экономической неопределенности — так, ФТС сообщала о массовых попытках нелегально вывезти из страны наличные, а на волне параллельного импорта выросло и число нарушений. Впрочем, в ФТС говорят о снижении динамики — по ст. 16.1 КоАП РФ штрафы юрлицам и ИП составили 163 млн руб. против 412 млн руб. в 2021-м.

Доля предупреждений при контрольно-надзорных мероприятиях выросла с 22% до 42%. За периметром КНД не так спокойно: несмотря на усилия правительства по либерализации уголовного законодательства, Генпрокуратура фиксирует практику подмены контрольно-надзорной деятельности правоохранительными органами. Сами предприниматели отмечают усиление налогового контроля, а также расширение и дублирование сфер действия государственных информсистем.

Диана Галиева, Татьяна Едовина

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