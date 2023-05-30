Johnson & Johnson: поставки линз Acuvue в Россию не останавливались

Американская компания Johnson & Johnson на данный момент продолжает поставлять контактные линзы Acuvue в Россию, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании. Ранее источники «Ъ» на рынке говорили о получении уведомлений от компании о приостановке импорта линз.

«Компания "Джонсон & Джонсон" продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue»,— говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе игроки рынка рассказали «Ъ», что компания Johnson & Johnson (выпускает линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) стала рассылать салонам оптики уведомления о приостановке импорта. После этого в Минпромторге пообещали за две недели внести контактные линзы, которые производит эта компания, в список для параллельного импорта.

Возможен ли дефицит контактных линз в России из-за санкций — в материале «Санкции попали не в бровь, а в глаз».

Анастасия Ларина