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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Китая встретился с Илоном Маском и обсудил развитие Tesla в стране

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел встречу c американским миллиардером и основателем Tesla Илоном Маском в Пекине. В ходе встречи Цинь Ган подчеркнул стремление Китая создать для международных компаний, в том числе Tesla, развитую бизнес-среду.

Фото: МИД Китая

Фото: МИД Китая

«Новая энергетическая автомобильная промышленность Китая имеет широкие перспективы развития. Китай продолжит неуклонно продвигать открытость на высоком уровне и демонстрировать стремление создать более ориентированную на рынок, легализованную и интернационализированную бизнес-среду для компаний со всего мира, включая Tesla», — говорится в заявлении на сайте китайского МИДа.

В заявлении министерства также подчеркивается, что за счет сотрудничества с Tesla Китай намерен развивать отношения с американской стороной. В свою очередь, Илон Маск отметил трудолюбие сотрудников китайских предприятий и заявил, что Tesla продолжит расширять бизнес в Китае.

Китай является вторым по величине рынком после США для компании Tesla, с 2019 года здесь работает один из заводов компании. В четвертом квартале 2022 года на китайском рынке было продано 227,8 тыс. электро- и гибридных автомобилей Tesla. На Tesla приходится около 11% китайского рынка электромобилей.

Милена Костерева

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