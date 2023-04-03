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Украине поверили в кредит

Мониторинг / мировая экономика

Воздерживавшийся от оценки перспектив украинской экономики с февраля 2022 года МВФ на прошлой неделе их фактически дал, обосновывая решение одобрить для Украины четырехлетний кредит в размере $15,6 млрд. Кредитная программа состоит из двух этапов. На первом — особое внимание власти страны должны будут уделить наращиванию налоговых поступлений, поддержанию стабильности обменного курса, укреплению независимости ЦБ и усилению борьбы с коррупцией (в том числе внесением изменений в законодательство). Второй этап связан с «более амбициозными структурными реформами»: Киев, как ожидают в МВФ, будет не только возвращаться к действующим до начала военных действий основам фискальной и денежно-кредитной политики (главным образом к гибкому обменному курсу и таргетированию инфляции), но и повышать конкурентоспособность и производительность отраслей экономики и устранять уязвимость финансового и энергетического секторов.

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Длительность этапов и объем средств, который придется на каждый из них, как следует из заявления МВФ, будут зависеть от политической ситуации, то есть от того, как будет развиваться военный конфликт России с Украиной. Отметим, что одобренный фондом кредит стал крупнейшим за год и первым «пакетом помощи» такого объема, одобренным МВФ для страны, вовлеченной в военный конфликт. До этого средства Украине выделялись в рамках «ускоренного финансирования и экстренной помощи» — программа, по которой страна получит новый транш, предполагает принципиально иной порядок выделения и расходования средств.

Чтобы убедиться в готовности украинских властей к системным реформам, фонд провел в стране четырехмесячный мониторинг в рамках PMB (Program Monitoring with Board involvement), результатами которого остался удовлетворен. Как ожидают в МВФ, мировая поддержка в сочетании с готовностью властей Украины прислушиваться к рекомендациям приведет к перестройке экономической модели страны по образцу, соответствующему стандартам ЕС (итогом взаимодействия фонда и властей страны, как ожидают обе стороны, должна стать евроинтеграция). В связи с этим представленные МВФ данные (см. график) выглядят в большей степени не как прогноз, а как план, который осуществится, если выявленные фондом в ходе мониторинга тенденции сохранятся, а военный конфликт не перейдет в более активную фазу.

Кристина Боровикова

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