Ситибанк передаст «Уралсибу» свой портфель кредитных карт

Ситибанк заключил соглашение о передаче «Уралсибу» портфеля кредитных карт при наличии согласия их держателей. Информацию об этом распространила пресс-служба Ситибанка, в «Уралсибе» также подтвердили информацию о заключении соглашения.

«Citigroup заключила соглашение с ПАО "Банк Уралсиб", в рамках которого действующим держателям кредитных карт АО КБ "Ситибанк" при условии получения согласия клиентов будет предлагаться переход на обслуживание в "Уралсиб", в соответствии с российским законодательством»,— сообщили РИА Новости в Ситибанке.

В «Уралсибе» подтвердили «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что при переходе на обслуживание в эту кредитную организацию клиентов Ситибанка лимит и процентная ставка будут сохранены.

В августе 2022 года владеющая банком Citigroup объявила о сворачивании бизнеса в России. Активы российского подразделения оценивались примерно в $10 млрд. В октябре Ситибанк сообщил, что продал свой портфель потребительских кредитов «Уралсибу». К середине декабря кредитные организации закрыли сделку.

В марте 2023 года газета «Известия» сообщила, что Ситибанк заинтересован в продаже всего своего российского розничного бизнеса, однако не может сделать этого «по техническим причинам». В самой финорганизации данные о проблемах с продаже бизнеса в РФ отрицают.

О продаже российского розничного бизнеса Ситибанка — в материале «Ъ FM» «Ситибанк продал кредиты».

Александр Кислов