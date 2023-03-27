Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ситибанк отрицает проблемы с продажей банка

Информация о проблемах с продажей российского Ситибанка не соответствует действительности, заявили ТАСС в пресс-службе банка. «Известия» сообщали, что Ситибанк не может продать бизнес по техническим причинам.

По данным газеты, проблема возникла из-за невозможности передать покупателям IT-систему, используемую кредитной организацией. В этой системе применяется ПО и оборудование американских Cisco и Oracle, которое нельзя реализовывать в России. Кроме того, IT-мощности банка находятся за границей и их нельзя отделить от общей инфраструктуры Citigroup, сообщили источники «Известий».

«Данная информация не соответствует действительности, и мы не предоставляем дальнейших комментариев»,— прокомментировали ТАСС в Ситибанке.

В августе 2022 года владеющая банком Citigroup объявила о сворачивании бизнеса в России. Активы российского подразделения оценивались примерно в $10 млрд. В октябре Ситибанк сообщил, что продал свой портфель потребительских кредитов «Уралсибу». К середине декабря кредитные организации закрыли сделку.

О продаже розничного бизнеса банка — в материале «Ъ FM» «Ситибанк продал кредиты».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...