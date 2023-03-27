Ситибанк отрицает проблемы с продажей банка

Информация о проблемах с продажей российского Ситибанка не соответствует действительности, заявили ТАСС в пресс-службе банка. «Известия» сообщали, что Ситибанк не может продать бизнес по техническим причинам.

По данным газеты, проблема возникла из-за невозможности передать покупателям IT-систему, используемую кредитной организацией. В этой системе применяется ПО и оборудование американских Cisco и Oracle, которое нельзя реализовывать в России. Кроме того, IT-мощности банка находятся за границей и их нельзя отделить от общей инфраструктуры Citigroup, сообщили источники «Известий».

«Данная информация не соответствует действительности, и мы не предоставляем дальнейших комментариев»,— прокомментировали ТАСС в Ситибанке.

В августе 2022 года владеющая банком Citigroup объявила о сворачивании бизнеса в России. Активы российского подразделения оценивались примерно в $10 млрд. В октябре Ситибанк сообщил, что продал свой портфель потребительских кредитов «Уралсибу». К середине декабря кредитные организации закрыли сделку.

О продаже розничного бизнеса банка — в материале «Ъ FM» «Ситибанк продал кредиты».

Лаура Кеффер