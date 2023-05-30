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Коммерсантъ FM
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Лондонский суд назначил дату слушания по апелляции Microsoft против британского регулятора

Лондонский Апелляционный суд по вопросам конкуренции назначил дату слушаний по апелляции Microsoft против решения британского регулятора, заблокировавшего слияние с Activision Blizzard.

Судья Маркус Смит заявил, что слушания по существу можно начать с 24 июля, по сути согласившись с требованием Microsoft начать суд как можно раньше. Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA), которое заблокировало сделку, хотело более позднего рассмотрения дела — в конце сентября—октябре.

На прошлой неделе Microsoft подала апелляцию на апрельское решение CMA заблокировать сделку с Activision Blizzard, которую Еврокомиссия одобрила в середине мая. По мнению ЕК, сделка не снизит конкуренцию и на рынке игровых консолей, где Xbox от Microsoft конкурирует в первую очередь с PlayStation от Sony.

Евгений Хвостик

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