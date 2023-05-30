Россия закроет отделения генконсульства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске

МИД РФ заявил о вызове посла Финляндии Антти Хелантери в ведомство. Послу сообщили о решении России закрыть канцелярию посольства в финском городе Лаппеенранта. Кроме того, финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений»,— сказано в сообщении МИДа.

В российском МИДе подчеркнули, что по инициативе финской стороны свернут двусторонний политический диалог, разрушено торгово-экономическое сотрудничество, прекращено авиационное и железнодорожное сообщение и др. Вместе с тем, добавили в ведомстве, Финляндия «отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах» и стала членом НАТО.

17 мая МИД Финляндии сообщил, что банковские счета финских представительств на территории России были заморожены. Между тем в ведомстве заверили, что решение о блокировке счетов не повлияло на дипломатические отношения стран, финские представительства в России продолжат работу. В России Финляндия представлена посольством в Москве и консульством в Санкт-Петербурге.

31 марта издание Talouselm сообщило, что в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК), который расположен в Хельсинки. 18 апреля правоохранительные органы Финляндии арестовали участок и здание РЦНК.

Александр Кислов