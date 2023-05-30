«Мы не одни в этом мире»

Впереди перспективные переговоры: в Россию прибыл с визитом президент Эритреи. Одновременно с этим Сергей Лавров проводит третье по счету африканское турне. Глава российского МИД посетил Кению и затем побывал в Бурунди. Среди прочего обсуждаются логистические и другие интересные проекты. Не обошлось и без заявлений на злобу дня. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе напоминает, что новые направления сотрудничества требуют больших финансовых вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Россию с официальным визитом прибыл президент Эритреи, его превосходительство Исайяс Афеворки. Для справки: государство Эритрея расположено в Восточной Африке на побережье Красного моря в районе Африканского Рога. В январе в стране побывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, и вот теперь проходит визит на высшем уровне. В центре внимания расширение сотрудничества по всем возможным направлениям.

К слову, глава МИД России нынче находится уже в третьем по счету африканском турне. Он посетил Мали и затем прибыл в Бурунди, где так же, как и в предыдущей стране, проводил весьма плодотворные переговоры. В столице страны — городе Бужумбура — стороны провели совместную пресс-конференцию. Не удалось избежать украинской темы и осуждения вредного и неконструктивного поведения Запада. Но, видно, без него никуда — даже в Африке бывшие партнеры все равно присутствуют, равно как и Украина.

Однако, как нетрудно догадаться, главный смысл всех этих поездок — найти новые альтернативные точки развития и избавиться уже от западной зависимости. В частности, есть хорошая возможность использовать инфраструктуру африканских стран для организации новых маршрутов перевозки товаров, нужных России. В Санкт–Петербурге в июле намечено провести второй экономический и гуманитарный форум Россия—Африка. Заинтересованность новых партнеров на этот счет имеется.

Ну что же, это хорошо, что Россия возвращается в Африку. Правда, наверное, для активизации сотрудничества, скорее всего, придется сделать определенные инвестиции. К сожалению, в мире ничего просто так не делается. Особенно учитывая тот факт, что экономика Черного континента находится совсем не на высшей стадии развития. Так что средства потребуются немалые, при том что рассчитывать на скорую окупаемость данных проектов, видимо, также не стоит.

И даже организация и проведение указанных выше форумов — дело явно недешевое. Различные СМИ подсчитали, что первый африканский саммит в Сочи в 2019 году обошелся российской казне аж в 4,5 млрд руб. И это лишь одно мероприятие. Страшно даже представить, во сколько могут обойтись дальнейшие связи и новые горизонты.

Впрочем, главное не в этом, а в том, что мы не одни в этом мире — к нам ездят, мы ездим, с нами говорят.

Вот и туристические маршруты новые открываются. Школьники российские буквально требуют вместо мертвого постылого английского изучать многочисленные африканские интересные языки. Например, берберский, амхарский, оромо, игбо, суахили, хауса йоруба и многие другие.

Нужно просто немножечко перестроить мышление, и тогда придет осознание всей правильности принимаемых решений и личной от этого выгоды для каждого. Пусть это произойдет не сразу, а, скажем, послезавтра. Но так или иначе Запад еще пожалеет, что вот так нехорошо и неконструктивно с нами обошелся.

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