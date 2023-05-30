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Коммерсантъ FM
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Гладков: ВСУ обстреляли пункт размещения эвакуированных с границы, есть погибшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины пунктов временного размещения, в которых находятся эвакуированные после атаки диверсантов жители приграничных населенных пунктов. По словам главы региона, есть погибшие и раненые.

«Сегодня вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди»,— сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в Telegram.

22 мая в Грайворонский городской округ Белгородской области вошла диверсионно-разведывательная группа. Ответственность взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус». Оба формирования состоят из россиян, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

Жители Грайворонского округа после атаки были отселены. Фактически эвакуировали жителей Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино. Людей разместили в Старом Осколе, Яковлевском горокруге, а также в Ивнянском и Ракитянском районах.

После зачистки региона от диверсантов, губернатор рассказывал, что во всех пунктах находятся около 550 человек.

О ситуации в Грайвороне — в репортаже корреспондента «Ъ» Александра Черных.

Сергей Толмачев, Воронеж

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