Мосгорсуд получил «Золотую маску»

Во вторник, 30 мая, Мосгорсуд впервые в своей истории изучил «Золотые маски» — престижные театральные награды. Это произошло при рассмотрении апелляционной жалобы на арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол». Защита попыталась напомнить суду, что театральное сообщество всего год назад наградило обвиняемых за ту же постановку — поскольку увидело в ней предупреждение об опасности терроризма. Но этот аргумент не убедил судей — и режиссер с драматургом остались в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Евгения Беркович отказалась признать вину в пропаганде исламского терроризма и радикального феминизма

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Режиссер Евгения Беркович отказалась признать вину в пропаганде исламского терроризма и радикального феминизма

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

К десяти утра у здания Мосгорсуда на Богородском Валу выстроилась длинная очередь. Люди пришли поддержать Евгению Беркович и Светлану Петрийчук, хотя было известно, что женщины находятся в СИЗО, а заседание пройдет по видео-конференц-связи. В маленькую комнату, где рассматривались обе апелляции, приставы пустили только родственников и нескольких журналистов. Остальные вплотную набились в соседнее помещение, где была организована трансляция заседания.

Светлана Петрийчук написала пьесу «Финист Ясный Сокол» в 2018 году. Изучив реальные судебные материалы, она рассказала о судьбах россиянок, завербованных радикальными исламистами. В 2020 году режиссер Евгения Беркович поставила одноименный спектакль на сцене независимого театра «Дочери Сосо». В 2022 году эта постановка стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга». 10 апреля 2023 года стало известно, что в отношении драматурга и режиссера возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; от пяти до семи лет лишения свободы). Обвинение основывается на экспертизе спектакля, которую провел руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ им. Мориса Тореза Роман Силантьев. 5 мая Замоскворецкий суд Москвы отправил Евгению Беркович и Светлану Петрийчук в СИЗО на два месяца; защита обжаловала это решение.

Апелляцию на арест Евгении Беркович рассматривала судья Ирина Сысоева; сторону защиты представляли адвокаты Юлия Трегубова, Ксения Карпинская и Елена Орешникова. Госпожа Карпинская выстроила стратегию защиты на разборе «деструктологической экспертизы» Романа Силантьева. В самом начале заседания она ходатайствовала о приобщении к делу ее полного текста (ранее экспертиза фигурировала лишь в кратком изложении). Суд согласился, после чего адвокат указала на важное расхождение в датах: уголовное дело об оправдании терроризма возбудили 10 апреля, а экспертиза господина Силантьева была готова только через три дня. «Следователи решили выяснить, что именно там оправдывается, не сразу. А до этого они, получается, не понимали, но дело все равно возбудили»,— иронизировала Ксения Карпинская. Она добавила: следователь в материалах дела признал, что долго не мог найти нужного эксперта, поэтому обратился к историку и религиоведу Роману Силантьеву, который с 2019 года возглавляет лабораторию деструктологии в Московском городском лингвистическом университете. Адвокат напомнила суду, что «деструктология не входит в список официально признанных в нашей стране наук, а все научные статьи по этой теме принадлежат самому Роману Силантьеву».

Как ранее сообщал “Ъ”, господин Силантьев уже после возбуждения уголовного дела публично комментировал его в соцсетях. В частности, он заявил: «Я уже не в первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают. Такое ощущение, что назло русским». После этого Российский еврейский конгресс попросил председателя СКР Александра Бастрыкина проверить высказывания судебного эксперта на предмет разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Духовное управление мусульман РФ поддержало это обращение.

Защита представила суду множество документов, характеризующих Евгению Беркович как человека, занимающегося благотворительностью и помогающего детям-сиротам.

Адвокаты добавили, что обязательства перед семьей не позволят режиссеру скрыться от следствия, поэтому арест — «необоснованно строгая мера». Эту позицию поддержала президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Она рассказала суду, что Евгения Беркович опекает двух девушек — 18-летнюю Анну и 17-летнюю Киру, «Волонтеры в помощь детям-сиротам» обеспечивают их «комплексное социально-психологическое сопровождение». Ранее от них отказались несколько приемных семей, но режиссеру удалось установить с Анной и Кирой доверительные отношения. «Смена опекунов приведет к ухудшению эмоционального состояния детей и обострению симптомов стрессового посттравматического расстройства»,— пояснила суду госпожа Альшанская.

Госпожа Беркович предложила заменить арест на другую меру пресечения: «Я согласна сидеть в шкафу все два месяца, лишь бы в этот шкаф могли протянуть пальчики мои дочери, а я могла их успокоить и пожалеть». Также режиссер заметила: автор экспертизы обвиняет ее в пропаганде радикального феминизма и «навязчивым призывам, что женщина не обязана обслуживать детей», но больше всего сейчас она хочет «как раз пообслуживать своих детей». Все это время прокурор сидела молча; когда до нее дошла очередь, она очень тихо заявила, что не видит оснований для изменения меры пресечения. После этого судья Ирина Сысоева «засилила» арест.

После перерыва судья Юлия Боброва приступила к рассмотрению апелляции Светланы Петрийчук. Защиту представляли адвокаты Сергей Бадамшин и Юлия Кузнецова. Они показали суду целый набор грамот за отличную учебу и красные дипломы обвиняемой, потратив на это почти десять минут. Еще больше времени заняло перечисление публикаций о спектакле «Финист Ясный Сокол» в СМИ, где постановку оценивали «исключительно с положительной стороны». Разумеется, господин Бадамшин напомнил, что его подзащитная является лауреатом престижной театральной премии «Золотая маска». Более того, он принес на заседание сами «Маски» и гордо продемонстрировал их суду, выразив надежду, что это «первое и последнее пребывание "Золотых масок" в суде». Разумеется, господин Бадамшин упомянул об известных людях, которые выразили поддержку обвиняемым,— «…от Соловьева Владимира Рудольфовича до Муратова Дмитрия Андреевича (лауреат Нобелевской премии мира.— “Ъ”), от Собчак до Розенбаума — а это люди самых разных взглядов».

Адвокат Юлия Кузнецова несколько раз напомнила, что госпожа Петрийчук является лишь автором пьесы, поэтому к записи спектакля она «никакого отношения не имеет».

Сама Светлана Петрийчук сообщила суду, что ее «деятельность относительно этой пьесы закончилась еще в 2018 году», поэтому у нее не было мотивации скрываться от следствия. Она заявила, что готова «активно участвовать в следственном процессе», чтобы доказать невиновность, и добиться «оправдания и восстановления своей деловой репутации». Но прокурор вновь не увидела причины для изменения меры пресечения — и судья Юлия Боброва апелляцию не удовлетворила. Евгения Беркович и Светлана Петрийчук останутся в СИЗО до 4 июля.

Полина Ячменникова