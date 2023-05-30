«Ведомости»: ввод нефтяных скважин в России за апрель вырос на 16,5%

В апреле 2023 года в России было введено 627 нефтяных скважин. Относительно аналогичного периода 2022 года показатель вырос на 16,5%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. У вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) рост составил 15,5% (введено 559 скважин), у прочих производителей — 25% (65 скважин).

По данным издания, за период с начала января по конец апреля ввод нефтяных скважин в России вырос на 11% в годовом выражении, до 2628 штук. В основном рост показателей произошел за счет ВИНК, которые нарастили вводы на 12%, до 2388. Показатели других производителей, в том числе независимых нефтяных компаний, выросли на 4%, до 238 скважин. За первые четыре месяца 2023-го три скважины ввел «Новатэк», одну — оператор проекта «Сахалин-2» «Сахалинская энергия».

В пресс-службе Минэнерго уточнили, что российские компании бурят эксплуатационные скважины в рамках производственных и инвестиционных программ для поддержания текущих уровней добычи нефти. По данным министерства, проходка в поисково-разведочном бурении на территории РФ увеличивается с 2015 года.

Ввод новых скважин увеличивается на фоне добровольного сокращения добычи нефти в России. В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Затем сокращение было продлено до конца 2023 года.

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+ договорилось о сокращении добычи в мае в совокупности на 1,6 млн баррелей в сутки. О достижении целевого уровня господин Новак сообщил в конце апреля. Однако в отчете ОПЕК говорилось, что в марте Россия сократила добычу только на 300 тыс. баррелей в сутки.