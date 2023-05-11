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Коммерсантъ FM
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ОПЕК: Россия снизила добычу нефти в марте на 300 тыс. баррелей в сутки

Добыча нефти в России в марте 2023 года составила 9,7 млн баррелей в сутки, следует из данных ОПЕК. Это на 300 тыс. б/с меньше, чем в феврале — тогда добыча составляла 10 млн б/с.

По данным ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в марте уменьшилась на 282 тыс. б/с, до 11,1 млн б/с, включая 1,4 млн б/с, которые пришлись на широкие фракции легких углеводородов. В феврале, следует из данных ОПЕК, показатель составлял 11,38 млн б/с.

Вице-премьер Александр Новак в апреле говорил, что в нынешнем году Россия сократит добычу нефти и газового конденсата до 515 млн т, на 20 млн т меньше, чем в 2022 году.

ОПЕК сохранил прогноз по снижению добычи жидких углеводородов России на 2023 год на 0,75 млн б/с по сравнению с 2022 годом, до 10,28 млн б/с. Организация составила прогноз с учетом решения России сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с до конца года.

О решении России сократить добычу нефти стало известно в феврале. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов считает, что снижение добычи может отразиться на рыночной стоимости нефти во второй половине 2023 года и позволит сократить дисконт на российские сорта нефти.

Лусине Баласян

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