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Коммерсантъ FM
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В Москве восстановлено движение по части улицы Удальцова

Дептранс Москвы сообщил, что движение по улице Удальцова восстановлено спустя час после перекрытия. Причина ограничений движения не уточнялась. Ранее сегодня, 30 мая, сообщалось о попадании беспилотников в жилые дома в Москве. Telegram-каналы и СМИ сообщали о попадании БПЛА в жилой дом на Ленинском проспекте.

Движение перекрыли от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. «Движение по улице Удальцова восстановлено»,— говорится в сообщении департамента в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в Москве «произошли незначительные повреждения». Точное число БПЛА он не называл. Жителей двух пострадавших домов эвакуировали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также заявил, что на подлете к столице сбито несколько беспилотников.

Лаура Кеффер

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