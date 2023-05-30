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Коммерсантъ FM
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Губернатор Подмосковья сообщил о сбитых силами ПВО беспилотниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в некоторых районах области была слышна работа ПВО. По его словам, на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

«Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать»,— написал он в Telegram-канале.

Москва сегодня, 30 мая, утром была атакована беспилотниками, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, произошли незначительные повреждения» зданий. Проводится эвакуация жителей нескольких подъездов в двух домах, которые получили повреждения при атаке.

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