После запуска Китаем «Шэньчжоу-16» установлен новый рекорд по числу людей на орбите Земли

После запуска Китаем пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16» был установлен новый рекорд по количеству людей, находящихся на орбите Земли, обратило внимание «РИА Новости». Сейчас на орбите одновременно находятся 17 человек.

Пуск был произведен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2-эф» в 9:31 по местному времени (4:41 мск). На борту «Шэньчжоу-16», следовавшего к своей орбитальной станции «Тяньгун», находилось три космонавта: Цзин Хайпэн, Гуй Хайчао и Чжу Янчжу. Они проведут на станции пять месяцев.

В настоящее время на орбите Земли также находятся еще шесть китайцев, три россиянина, пять американцев, два человека из Саудовской Аравии и один — из ОАЭ. Однако, как отмечает «РИА Новости», рекордным число людей на орбите будет оставаться недолго. Сегодня вечером ожидается возвращение экипажа частной миссии AX-2, стартовавшей в ночь с 21 на 22 мая.

По информации агентства, предыдущий рекорд по числу людей на орбите был установлен 16 сентября 2021 года. Тогда на орбите одновременно присутствовало 14 человек. До этого рекорд установили в 1995 году, когда на орбите были 13 человек.

Милена Костерева