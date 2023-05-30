Бывшего вице-губернатора Петербурга лишили прав за пьяную езду

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев (занимал должность с 2011 по 2013 год) привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и попытке скрыться от полиции. Его лишили прав на 1 год и 8 месяцев, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Также, по данным «КП-Петербург», господин Козырев оштрафован за опасное вождение и сопротивление закону.

«Ъ» подробно рассказывал, как в январе экс-чиновника за рулем Bentley Bentayga остановил наряд ДПС на 160-м километре «Скандинавии». По внешним признакам водитель был пьян, поэтому инспектор попросил его пересесть в патрульный автомобиль. Но позже под надуманным предлогом Сергей Козырев вышел из машины, быстро сел в свой автомобиль и уехал. Его задержали в его охотничьем домике, при этом бывший чиновник оказал сопротивление. Выборгский городской суд Ленинградской области арестовал его на пять суток.

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