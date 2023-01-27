В Выборге за пьяную езду арестовали бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева

Выборгский городской суд Ленинградской области арестовал на пять суток бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Козырева, скрывшегося от полиции на трассе А-181 «Скандинавия» в состоянии алкогольного опьянения, следует из данных на сайте суда. Его задержали накануне, 26 января. Сам господин Козырев вменяемое ему в вину опьянение отрицает.

Как рассказали ТАСС в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, экс-чиновника за рулем Bentley Bentayga остановил наряд ДПС на 160-м километре «Скандинавии». По внешним признакам водитель был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому инспектор попросил его пересесть в патрульный автомобиль. Но позже под надуманным предлогом господин Козырев вышел из машины, быстро сел в свой автомобиль и уехал. Его задержали в его охотничьем домике, при этом бывший чиновник оказал сопротивление. В отделении полиции он вел себя вызывающе и пытался выхватить протокол у сотрудника, видео с регистратора полицейского опубликовал 78.ru. Освидетельствование показало наличие у него в крови 1,097 промилле алкоголя.

«В отношении нарушителя составили административные протоколы по ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ст. 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием)», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.

Сергей Козырев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с сентября 2011 года по февраль 2013-го. В правительстве города он курировал сферу ЖКХ и благоустройства, развитие транспортной инфраструктуры, вопросы энергетики, экологии и природопользования. Он ушел в отставку после персональной критики от президента РФ Владимира Путина из-за роста тарифов на ЖКХ для населения.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург