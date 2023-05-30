«Условия Украины не меняются»

Запад тайно склоняет Украину к компромиссу с Россией, об этом пишет влиятельная итальянская газета La Repubblica. США и Европа якобы хотят, чтобы украинский конфликт завершился к концу года. Данный сценарий обсуждался на недавнем саммите G7 в японской Хиросиме. Речь идет о формуле «справедливого мира» для Киева. Между тем комиссар ЕС по внешним связям Жозеп Боррель подверг сомнению вероятность мирного сценария. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе полностью разделяет мнение высокого европейского представителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Итальянская умеренно левая газета La Repubblica вышла с очередной статьей на тему того, что Запад вроде бы уговаривает Владимира Зеленского смягчиться и пойти на переговоры с Российской Федерацией, взамен ему якобы обещают гарантии безопасности от союзников. А это означает, что то, что сейчас происходит, более не повторится, вернее сказать, не должно повториться. В обмен на изменение позиции Украину могут вот прямо сейчас принять в ЕС.

Общий смысл в том, что Западу нужно скорее все это заканчивать, потому что есть риск падения рейтингов действующих лидеров и, кроме того, твердое желание не ссориться с Китаем, который продвигает свой мирный план, как считается, близкий российской позиции.

К слову, в Испании проходили местные выборы, на которых правящая Социалистическая рабочая партия потерпела поражение, а победили консерваторы. В результате премьер Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочное голосование уже в масштабах всей страны. Собственно, Реджеп Тайип Эрдоган остается у власти в Турции. Оппозиция, которую отчасти считают прозападной, проиграла.

Как бы то ни было, на сегодня Владимир Зеленский не собирается корректировать свой мирный план, состоящий из десяти пунктов. Пересказывать его в очередной раз не имеет смысла. Можно лишь напомнить, что для Москвы документ видится неприемлемым.

Тем временем комиссар Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, выступая на экспертном форуме в Брюсселе, заявил, что «без оптимизма» смотрит на ситуацию вокруг Украины. Он считает, что Россия не будет вести никаких переговоров, пока не одержит победу.

Между тем общеизвестный факт, что La Repubblica нередко пишет о том, что в той или иной степени как-то устраивает российское руководство. Памятна статья о страшной торпеде «Посейдон», от которой буквально трепещет НАТО. Здесь явно читается определенное предостережение — вы же понимаете, господа-бывшие западные партнеры, с кем имеете дело? Впрочем, все это было давно, с тех пор многое что изменилось.

Но вот сейчас газета вновь как бы намекает Зеленскому, что, мол, давайте признаем нынешние реалии и найдем правильное решение.

Получите вы свои гарантии безопасности, а ваши западные партнеры — они ведь люди непостоянные, на них нет надежды. К тому же, они далеко, а Россия близко. В США и Европе люди изнеженные, надолго их не хватит, устанут. А там и выборы, как в Испании, и власть, глядишь, повсюду сменится.

Так что подумайте, Владимир Александрович, зачем вам это ваше контрнаступление, не нужно. Можно ведь найти компромисс и решить вопрос, так сказать, ради общей пользы. В итоге тема переговоров остается в информационном пространстве, но не более того. Что-то подсказывает, что никакого продвижения здесь не будет. Украинские требования не меняются — границы 1991 года. Хотя, конечно, чудеса иногда случаются. Но мы же не можем на них всерьез рассчитывать, а сие значит, что обстановка остается сложной, и это еще очень и очень мягко сказано.

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