Фактическое потребление не поспевает за ожидаемым

Потребление домохозяйств, от динамики которого в этом году во многом зависит состояние экономики, в большей степени растет на уровне ожиданий населения и розничных компаний, чем по фактическим данным, отмечают в своем обзоре аналитики рейтингового агентства АКРА.

К такому выводу они пришли, исследовав динамику макропоказателей, помогающих отслеживать изменения в поведении домохозяйств. Так, реальное потребление все еще не достигло уровня конца 2021 года — в зависимости от анализируемого показателя разница составляет 3–7%. Отмечается также, что розничный товарооборот в 2022 году пережил несколько более глубокий спад, чем конечное потребление домохозяйств. Потребительские настроения домохозяйств в начале этого года росли существенно быстрее, чем их фактическая склонность к потреблению (см. график). На товары и услуги в первом квартале расходовалась примерно такая же доля доходов, как и перед кризисом, а потребительские настроения исходя из результатов опросов при этом были более оптимистичными.

При этом Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в первом квартале 2023 года восстановился примерно до уровня четвертого квартала 2021-го. Баланс ответов бизнеса на вопрос о фактическом изменении объема спроса хотя и оставался в первом квартале на уровне на 7 процентных пунктов (п. п.) ниже докризисного, но в апреле превысил его.

«Конец февраля и начало марта, судя по всему, оказались существенно более удачными для потребительского сектора, чем апрель и начало мая»,— фиксируют авторы обзора. Еженедельные данные ЦБ о входящих финансовых потоках свидетельствуют, что в первом квартале несколько недель подряд продажи могли быть на 6–7 п. п. интенсивнее тренда, но затем все же вернулись к нему.

По данным «Сбериндекса», номинальные расходы населения на товары и услуги с 22 по 28 мая увеличились на 7,3% в годовом выражении против 9,3% и 7,8% в предыдущие две недели. «Реальный потребительский спрос в мае по отношению к апрелю (вероятнее всего, с учетом сезонности.— “Ъ”) снижается. Сокращаются и годовые темпы как к 2022-му, так и докризисному 2021 году. Слабый спрос отмечается в "непродах", также продолжается охлаждение довольно перегретых темпов роста услуг»,— фиксируют аналитики Telegram-канала MMI.

Артем Чугунов