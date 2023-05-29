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Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о звуке взрыва в Мелитополе Запорожской области. Деталей он не привел.

Владимир Рогов

Владимир Рогов

Фото: Телеграм-канал Владимира Рогова

Владимир Рогов

Фото: Телеграм-канал Владимира Рогова

«Около 21:18 в городе был слышен звук взрыва. Подробности позже»,— написал господин Рогов в своем Telegram-канале. На момент сдачи новости подробностей не было.

В Telegram-каналах врио губернатора Запорожья Евгения Балицкого и администрации Запорожья сообщений о взрыве пока нет.

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Мария Федотова

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