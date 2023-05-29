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Коммерсантъ FM
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Байден по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент США Джо Байден поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Господин Байден выразил готовность продолжать сотрудничестве с господином Эрдоганом как «с союзником по НАТО».

«Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Готов продолжать с ним, союзником по НАТО, работу над двусторонними и международными вопросами»,— сообщил Джо Байден на своей странице в Twitter.

В канцелярии турецкого президента подтвердили факт разговора Реджепа Эрдогана и Джо Байдена, уточнив, что в ходе беседы американский президент «пожелал, чтобы результаты прошедших президентских выборов были благоприятными для турецкого народа». Кроме того, Джо Байден и Реджеп Эрдоган «договорились развивать сотрудничество по всем вопросам между двумя странами в новый период».

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с перевесом в 4%. Он обошел единого кандидата от турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу. За действующего лидера отдали голоса 52% избирателей, за его оппонента — 48%.

Подробнее об итогах турецких президентских выборов читайте в публикации «Ъ» «Первый во втором туре».

Александр Кислов

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