В Белоруссии узаконили цифровое пиратство и параллельный импорт

Новый закон, подписанный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, допускает использование в республике фильмов, музыки и компьютерных программ без согласия их правообладателей из «недружественных» стран. Документ также легализует ввоз в Белоруссию товаров без разрешения их иностранных правообладателей — причем из любых, не только «недружественных» государств.

Необходимость принятия такого закона в тексте объясняется «развитием интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества» и «уменьшением критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных и иных товаров».

В положении об иностранных компьютерных программах, музыке, телепередачах и «аудиовизуальных произведениях» уточняется, что за их использование должно выплачиваться вознаграждение. В том случае, если роялти, зачисленное на счета патентного органа, не будет востребовано в течение трех лет, эти деньги перейдут в бюджет Белоруссии.

Для того, чтобы импорт товаров без санкции правообладателя, согласно новому закону, не считался преступлением, достаточно, чтобы он был включен в перечень «существенно важных» для внутреннего рынка.

Вчера, 6 января, был опубликован республиканский закон об изъятии имущества иностранцев за «недружественные действия». Он позволяет властям Белоруссии изымать деньги, ценные бумаги и имущественные права иностранных граждан и компаний.

Андрей Сапожников