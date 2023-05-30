Уголь задержится в энергобалансе

Потребление энергетического и коксующегося угля увеличится к 2030 году, и только затем последует сокращение спроса к 2050 году, следует из исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры». Эти оценки выше консервативных прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает начала снижения спроса уже в 2025 году. По мнению аналитиков, азиатские страны далеки от пика энергопотребления, что поддержит спрос на уголь как наиболее доступное топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мировое потребление угля всех видов в 2030 и 2050 годах будет выше самых консервативных (то есть оптимистичных для угля) прогнозов Международного энергетического агентства, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey). МЭА ожидает старта сокращения потребления угля в мире в районе 2025 года. «Мы объясняем расхождение тем, что прогнозы международных агентств во многом носят мотивационный характер. Мы ориентировались в первую очередь на детальные прогнозы по отдельным странам и на их собственные планы по обеспечению своих энергопотребностей»,— говорит партнер «Яков и партнеры» Дмитрий Васюков.

Исследование предполагает три сценария развития мирового рынка угля: «базовый», «ускоренный переход» и «рецессия».

Наиболее вероятным, по мнению авторов исследования, является базовый сценарий, когда торговля российским углем с ЕС не ведется, с Японией и Кореей она прекращается с 2026 года, а существовавшие ограничения на поставки угля из Австралии в Китай сняты. Дополнительными условиями являются сохранение темпов роста ВВП в развивающихся странах и стагнация в развитых. При реализации базового сценария потребление энергетического угля в мире к 2030 году вырастет на 3% — с 6,8 млрд тонн в 2021 году до 7 млрд тонн. Однако затем потребление угля начнет сокращаться и к 2050 году упадет на 38%, до 4,2 млрд тонн. В рамках сценария ускоренного перехода спрос к 2050 году упадет до 3,3 млрд тонн (минус 52% к 2021 году), в рамках сценария рецессии — до 5 млрд тонн (минус 27% к 2021 году).

Глобальное потребление коксующегося угля, напротив, будет расти на протяжении всего рассматриваемого периода при любом сценарии за счет активного роста спроса в Индии и прочих развивающихся странах Азии. К 2050 году оно достигнет 1,1 млрд тонн (рост на 18%) в базовом сценарии, 1 млрд тонн при сценарии рецессии и 1,2 млрд тонн при сценарии ускоренного перехода.

В результате по базовому сценарию суммарный спрос на энергетический и коксующийся уголь к 2030 году увеличится на 3%, до 7,9 млрд тонн. Но к 2050 году он снизится почти на треть, до 5,3 млрд тонн.

Рост спроса будет в Индии и других развивающихся странах Азии и Африки. Наиболее существенный спад потребления угля продемонстрирует Китай (там потребление будет резко падать после 2035 года), за которым следуют государства ЕС, Северной Америки и развитые экономики АТР.

Российское экспертное сообщество сходится в том, что мировой спрос на уголь будет сокращаться. Так, аналитический центр ТЭК Минэнерго ожидает, что в рамках умеренного сценария мировой спрос на уголь сократится с 8 млрд тонн в 2022 году до 6 млрд тонн к 2040 году. В случае ускоренного энергоперехода спрос упадет до 2,8 млрд тонн (см. “Ъ” от 15 мая).

Остается открытым вопрос, насколько можно надеяться в случае Китая и Индии на быстрый переход на возобновляемые источники энергии, считает Борис Красноженов из Альфа-банка. В энергобалансе Китая уголь составляет более 60%, и эта страна реализует ряд крупномасштабных инициатив, включая «Один пояс — один путь» и стратегию «двойной циркуляции», которая предусматривает перемещение около 500 млн человек из сельской местности в мегаполисы на горизонте следующих 15 лет. Эти инициативы включают большое количество энергоемких проектов и предполагают рост промышленного производства в Китае и Юго-Восточной Азии. Поэтому сейчас сложно говорить о том, когда Китай достигнет пика энергопотребления и промышленного производства, отмечает господин Красноженов.

Евгений Зайнуллин