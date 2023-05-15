Российскому углю ищут место в будущем

К 2040 году мировой спрос на уголь может упасть на 65%, а крупнейшие покупатели российского угля Индия и Китай — выйти на самообеспеченность, говорится в презентации аналитического центра ТЭКа Минэнерго. Это может поставить под угрозу заявленные планы роста угольного экспорта из РФ, который на деле к 2040 году может драматически сократиться. Чтобы этого избежать, рекомендуется снижать себестоимость добычи и наложить мораторий на рост железнодорожных тарифов и налогов для отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Россия к 2040 году может столкнуться со снижением мирового спроса на уголь на 25–65% в зависимости от сценариев, следует из презентации аналитического центра ТЭКа Минэнерго РФ под названием «Горизонт 2040» (есть в наличии “Ъ”). К концу периода доля угля в мировом энергетическом балансе снизится в 2 раза, а доля ВИЭ вырастет в 2,5 раза. Так, согласно умеренному сценарию, мировой спрос на уголь сократится с 8 млрд тонн в 2022 году до 6 млрд тонн к 2040 году. В случае ускоренного энергоперехода спрос упадет до 2,8 млрд тонн. При этом потребление энергетического угля будет сокращаться быстрее, чем металлургического.

В этих условиях для России будет существовать сразу несколько рисков. Снижение спроса на уголь в Китае и Индии за счет выхода ими на самообеспеченность может привести к снижению экспорта российского угля до 22–172 млн тонн в зависимости от сценария. Для сравнения: в 2022 году экспорт угля из РФ составил 211 млн тонн. При этом для российских компаний будут сохраняться текущие внешние ограничения, вызванные санкциями: дисконты относительно мировых бенчмарков, проблемы со страхованием российских грузов и фрахтом балкеров.

После начала боевых действий на Украине и резких изменений в торговых отношениях власти РФ не делали попыток долгосрочных прогнозов развития угольной промышленности. В последний раз будущее отрасли описывалось в утвержденной в 2020 году программе развития, где как консервативный, так и оптимистический сценарии предполагали увеличение спроса на уголь на внешнем рынке к 2035 году. Ожидалось, что экспорт угля из РФ в любом случае вырастет до 259–392 млн тонн.

В презентации аналитического центра ТЭКа отмечается, что для реализации планов по росту экспорта до 324 млн тонн к 2040 году необходимо, чтобы РФ «стала страной, которая поставит последнюю тонну угля» на мировой рынок за горизонтом 2050 года. Для этого нужно снизить его себестоимость продажи, которая на 2021 год составляла $70 за тонну, в 1,5 раза, для чего предлагается наращивать добычу угля открытым способом. Также авторы презентации предлагают наложить мораторий на индексацию тарифов ОАО РЖД сверх плана и изменение налоговой и административной нагрузки, развивать углехимию и налаживать отношения с дружественными странами—импортерами российского угля, в первую очередь с Индией.

Сергей Гришунин из НРА сомневается в радикальном падении спроса на энергетический уголь в мире, так как львиная доля его потребления приходится на азиатские страны, которые очень взвешенно подходят к вопросам декарбонизации и предпочитают обновлять угольные электростанции вместо их закрытия. По мнению аналитика, если спрос на энергетический уголь упадет, то и цены на него упадут, что приведет к закрытию большей части экспортных угольных мощностей в мире, что через некоторое время вернет цены на приемлемый уровень — $130–150 за тонну. Аналитик также полагает, что сравнительно низкая себестоимость добычи угля в России даже с учетом транспортного плеча позволит большей части российских производителей остаться на мировом рынке при снижении спроса. Он также отмечает, что рост продаж металлургического угля требует значительных маркетинговых усилий из-за изначально более жестких требований металлургов к качественным характеристикам угля.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина