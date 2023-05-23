На все угли Азия

Российский уголь, который в прошлом году заинтересовал азиатских покупателей своими дисконтами, теряет былую привлекательность. На мировом рынке угля наблюдается падение цен, но российский уголь дешевеет медленнее, чем аналоги из ЮАР и Колумбии. Некоторые трейдеры уже разворачивают грузы из Европы, где южноафриканский и колумбийский угли замещают российское сырье, в Китай. Это может привести к росту дисконтов и снижению морского экспорта российского угля, однако аналитики полагают, что тот все равно выиграет соревнование по себестоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Цены на российский энергетический уголь 6000 ккал в Азии менее привлекательны, чем на аналоги из ЮАР и Колумбии, пишет Argus. По данным ценового агентства, в последние несколько недель происходит снижение цен на энергетический уголь, но российский уголь дешевеет медленнее. С 21 апреля по 12 мая энергоуголь на базисе FOB Восточный снизился в цене на 5%, до $124,3 за тонну. Южноафриканский уголь на базисе FOB Ричардс-Бэй за аналогичный период подешевел на 19%, до $107 за тонну. Премия, с которой российский уголь торгуется к колумбийскому, выросла с $6 в марте до $13,5 в мае.

Ценовые изменения уже сказались на рынке. Швейцарские трейдеры начали перемещение колумбийских грузов из Европы в Китай, пишет Argus. Южная Африка уже резко нарастила поставки в Китай, Южную Корею, Японию и Тайвань. Напомним, ЮАР и Колумбия существенно нарастили экспорт в Европу после ввода эмбарго на российский уголь (см. “Ъ” от 13 октября 2022 года).

Не исключено, что некоторые покупатели российского угля попробуют настаивать на увеличении его дисконта к бенчмарку, которым в Азии является австралийский уголь. Южнокорейские клиенты российских компаний отмечают, что скидка на российский уголь с поправкой на фрахт должна быть выше $15–20 за тонну, чтобы оправдать геополитический риск покупки российской продукции.

Негативным последствием снижения конкурентоспособности угля из портов Дальнего Востока может стать снижение морского экспорта. По данным Argus, с 1 по 16 мая российские порты экспортировали 7,2 млн тонн энергетического угля по сравнению с 8,4 млн тонн за тот же период 2022 года. При текущих темпах по итогам месяца экспорт в мае снизится на 17% в годовом выражении. Если российский экспорт достигнет в мае 13,5 млн тонн, то экспорт за первые пять месяцев 2023 года установит рекордный уровень в 68,9 млн тонн по сравнению с 61,8 млн тонн в 2022 году и 62,1 млн тонн в 2020 году, сообщает Argus со ссылкой на свои данные. По данным “Ъ”, перевалка угля в российских портах за январь—апрель этого года выросла на 18,3%, до 69,9 млн тонн. Крупнейшими направлениями экспорта являются Китай, Южная Корея, Турция и Тайвань.

Снижение цен на уголь отмечается на всех основных рынках, поскольку спотовые цены на газ в Европе сокращаются, что вытесняет уголь из сектора электрогенерации, говорит Сергей Гришунин из НРА. Сейчас индекс API#2 (CIF Rotterdam) оценивается на уровне $114–118 за тонну и имеет тенденцию к снижению. В связи с этим поставки из Колумбии и ЮАР, которые дешевеют быстрее российских аналогов, действительно могут представлять угрозу российской продукции на азиатских рынках, считает эксперт. Однако, по его мнению, потенциал негативного влияния на российский экспорт у этих поставщиков ограничен, так как себестоимость их угля выше, и они не смогут поставлять продукцию в Азию при ценах ниже $100–110 в китайских портах. Российским угольщикам при этом играет на руку ослабление рубля, поэтому они смогут сохранить свои объемы за счет более гибкой ценовой политики. «Тем не менее ситуация на рынке складывается неблагоприятная, и угольщикам предстоит затянуть пояса в текущем году, так как вряд ли в ближайшее время тенденция на снижение цен изменится»,— считает эксперт.

Евгений Зайнуллин