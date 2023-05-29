Правительство РФ одобрило переговоры с NASA о дополнении к договору о перекрестных полетах на МКС

Правительство России одобрило переговоры между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA о подписании дополнения к договору о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС).

В размещенном на официальном портале правовой информации документе указано, что проведение переговоров между сторонами одобрено российским Министерством иностранных дел и «другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС. 2 марта текущего года в госкорпорации сообщили о расширении соглашения о перекрестных полетах. Сейчас в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС. Кроме того, космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

В апреле первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов сообщил, что госкорпорация надеется на расширение сотрудничества с NASA в космической сфере, несмотря на ухудшение отношении между Россией и США.

Александр Кислов