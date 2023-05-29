Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Господин Путин поздравил своего турецкого коллегу с победой во втором туре президентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время переговоров в Кремле в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время переговоров в Кремле в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент России Владимир Путин позвонил по телефону президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, победившему на президентских выборах, состоявшихся 28 мая, и передал свои поздравления. В ходе встречи была достигнута договоренность о развитии отношений между Турцией и Россией»,— сообщает турецкое издание Sabah со ссылкой на канцелярию президента Турции.

В Кремле подтвердили информацию о телефонном разговоре президентов России и Турции. Как отмечают в пресс-службе Кремля, в ходе разговора Владимир Путин «тепло поздравил» Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

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Александр Кислов