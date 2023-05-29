Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Господин Путин поздравил своего турецкого коллегу с победой во втором туре президентских выборов.

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время переговоров в Кремле в 2020 году

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время переговоров в Кремле в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время переговоров в Кремле в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент России Владимир Путин позвонил по телефону президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, победившему на президентских выборах, состоявшихся 28 мая, и передал свои поздравления. В ходе встречи была достигнута договоренность о развитии отношений между Турцией и Россией»,— сообщает турецкое издание Sabah со ссылкой на канцелярию президента Турции.

В Кремле подтвердили информацию о телефонном разговоре президентов России и Турции. Как отмечают в пресс-службе Кремля, в ходе разговора Владимир Путин «тепло поздравил» Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Новость дополняется.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...